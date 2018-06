Lavoro nero e sottopagato da un gommista catanese | segnalato

Messina : scoperti 19 lavoratori in nero e denunciati 11 datori di Lavoro : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) - Tredici ditte irregolari, 19 lavoratori in nero e sanzioni per oltre 45 mila euro. E' il bilancio di un mese di controlli svolti dal carabinieri dell'ispettorato del lavoro in 24 aziende edili, ristoranti e attività commerciali della provincia di Messina. Undici datori

Max Giusti in Rai?/ “L'uscita fu disastrosa - ma ci tornerò : ho ancora vent'anni di Lavoro…” : Max Giusti torna in Rai? Intervistato tra le pagine de Il Messagero racconta: “Ci tornerò, ho ancora vent'anni di lavoro davanti”, e sul nuovo programma in onda sul Nove dice che...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 11:45:00 GMT)

Fisco - Gratteri : “Liberalizzare il contante? No - per combattere riciclaggio e Lavoro nero dovremmo far sparire le banconote” : Si è aperto ieri a Lamezia Terme, mercoledì 20 giugno, l’ottava edizione di Trame, festival dei libri sulle mafie in programma dal 20 al 24 giugno. Tra gli ospiti della prima giornata, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, protagonista dell’incontro “Dove finiscono i soldi della coca”. Parlando del denaro sporco generato dai traffici di cocaina, il magistrato non ha risparmiato critiche, una di queste agli ...

Ragusa - Lavoro nero e sospensione di attività : sanzioni per 130 mila euro : Cantieri irregolari e lotta allo sfruttamento della manodopera extracomunitaria: continua l’attività dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro

Idraulici in nero durante l'orario di Lavoro in Comune : arrestati a Brescia due furbetti del cartellino : Pedinati dagli agenti della polizia locale dopo la segnalazione di un residente. Sono accusati di truffa, peculato d'uso, peculato e false attestazioni di presenze. Ora sono ai domiciliari

Controlli della Polizia di Stato : nel mirino Lavoro nero e micro criminalità : di Redazione Crotone24news.it Lavoratori irregolari, sicurezza sul lavoro e micro criminalità: gli interventi della Polizia di Stato Nel corso di questa settimana, nell'ambito dei servizi di controllo ...

Lavoro - Di Maio : 'quota 100 per superare la Fornero. Via spesometro' : La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all'economia la dobbiamo ridurre".

Lavoro nero nel Siracusano - controlli intensificati : imprenditore spiava i dipendenti con le telecamere : Si intensificano nel Siracusano i controlli contro il Lavoro nero. I carabinieri del Nil hanno eseguito cinque accessi ispettivi in altrettante aziende tra i Comuni di Augusta, Lentini, Portopalo, ...

Sondaggi Politici Elettorali/ Conte - i primi atti del Governo Lega-M5s? Lavoro e Flat tax ‘battono’ Fornero : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:00:00 GMT)

Il "fuori busta" per battere la crisi : l'esercito del Lavoro nero che sfugge allo Stato : Il lavoro nero ha permesso agli italiani di sopravvivere alla crisi. Lo rivelano approfondite ricerche dell'istituto Eurispes che ha più volte ha analizzato le dinamiche dell&rsquo...

Eurispes : 300 mld l'anno generati da Lavoro in nero : Secondo l'Eurispes, il 54,5% dell'economia non osservata è rappresentato dal lavoro sommerso, il 28,4% dall'evasione fiscale da parte di aziende e imprese, il 16,9% dalla cosiddetta economia ...

I timori dell'Ue : attenti a debito - Fornero e Lavoro ammonisce il commissario : L'Europa continua il pressing sull'italia. Anticipando i giudizi sull'economia del nostro paese che arriveranno oggi dalla Commissione Ue, il vicepresidente Dombrovskis sottolinea i temi economici su cui c'è massima attenzione -

Lavoro nero sui pescherecci - multe della Finanza : ... sull'intero territorio costiero Regionale, nell'ambito di una più ampia azione di vigilanza, prevenzione e tutela della polizia economia finanziaria in mare. Le Fiamme Gialle: "occhio ai falsi ...

Lavoro nero a Gorizia - 437 dipendenti pagati con rimborsi spese : Operazione della Guardia di Finanza, evasa Irpef per quasi 300 mila euro. Interessata una società operante in subappalto all'interno di grandi commesse nel settore della carpenteria metallica a ...