Lavoro | dipendenti Centri Impiego in presidio a Milano contro pdl regionale

Palermo - facevano la spesa durante l’orario di Lavoro. Carabinieri sorprendono 10 dipendenti infedeli : in tre sospesi per un anno : Dieci dipendenti del Comune di Misilmeri, in provincia di Palermo, sono stati coinvolti in un’inchiesta dei Carabinieri sui “furbetti del cartellino”. A tre di loro dell’ufficio anagrafe è stato notificato il provvedimento cautelare di sospensione dall’esercizio per un anno. Agli altri sette dipendenti è stata inviata informazione di garanzia. I provvedimenti sono stati emessi dal gip Stefania Gallì del tribunale di Termini ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 giugno : Nella bozza del provvedimento su cui si sta lavorando al ministero del Lavoro c’è l’idea di rendere “dipendenti” i fattorini legati alle app : Accoglienza Il lato B della Spagna “buona”. Via chi non ha diritto all’asilo Valencia – Ieri mattina sono approdate l’Aquarius e le altre due navi cariche di 630 persone. Ma i migranti economici non potranno restare di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Cecchinato e cecchino. “#Cecchinato impressionante. Un quarto set da urlo, un quarto di finale che ricorderemo al #RolandGarros2018” (Matteo Renzi, senatore ...

Tesla taglierà circa 3mila posti di Lavoro - il 9 per cento dei suoi dipendenti : Il CEO di Tesla, Elon Musk, ha annunciato il licenziamento del 9 per cento del personale che lavora all’interno della società e che si occupa della progettazione e costruzione di automobili elettriche. La decisione riguarderà circa 3mila impiegati e rientra The post Tesla taglierà circa 3mila posti di lavoro, il 9 per cento dei suoi dipendenti appeared first on Il Post.

Lavoro - occupazione ferma nel primo trimestre. Crescono i dipendenti a termine : Secondo la rilevazione trimestrale dell'Istat, i primi tre mesi del 2018 si caratterizzano per una stazionarietà dell’occupazione rispetto agli ultimi tre del 2017, in un contesto di lieve aumento della disoccupazione e contemporanea riduzione dell’inattività. Crescono in particolare i lavori a termine, mentre diminuiscono gli autonomi e i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.Continua a leggere

Amazon - l'ispettorato del Lavoro colpisce : "Abusa di dipendenti interinali - assuma 1.300 persone" : Sforate le quote per l'utilizzo di "lavoratori somministrati". Nessun rilievo invece dalle verifiche fatte sui controlli con i braccialetti elettronici

Lavoro nero nel Siracusano - controlli intensificati : imprenditore spiava i dipendenti con le telecamere : Si intensificano nel Siracusano i controlli contro il Lavoro nero. I carabinieri del Nil hanno eseguito cinque accessi ispettivi in altrettante aziende tra i Comuni di Augusta, Lentini, Portopalo, ...

Pensione anticipata/ Con Quota 100 via dal Lavoro quasi 150.000 dipendenti della scuola : Pensione anticipata, i conti sulla Quota 100 proposta da Lega e M5s: nella scuola quasi 150.000 pensionamenti. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 13:26:00 GMT)

Lavoro nero a Gorizia - 437 dipendenti pagati con rimborsi spese : Operazione della Guardia di Finanza, evasa Irpef per quasi 300 mila euro. Interessata una società operante in subappalto all'interno di grandi commesse nel settore della carpenteria metallica a ...

Lavoro - i dipendenti della Regione proclamano lo stato di agitazione : 'Ancora una volta assistiamo al ridestarsi dell'interesse, da parte della politica e dei componenti di questo Governo, a una sorta di nuovo assalto alla diligenza - concludono - che sembra ...

Rimini - azienda regala biscottini alla marijuana ai dipendenti : 'Contro lo stress da Lavoro' : Una società riminese, la Black marketing guru, startup di giovani manager della comunicazione e marketing su Internet, ha deciso di aggiungere ai benefit per i 30 dipendenti tisane e biscotti alla ...

Rimini - azienda regala tisane e biscottini alla marijuana ai dipendenti : 'Contro lo stress da Lavoro' : Una società riminese, la Black marketing guru, startup di giovani manager della comunicazione e marketing su Internet, ha deciso di aggiungere ai benefit per i 30 dipendenti tisane e biscotti alla ...

Rimini - azienda regala tisane e biscottini alla marijuana ai dipendenti : 'Contro lo stress da Lavoro' : Una società riminese, la Black marketing guru, startup di giovani manager della comunicazione e marketing su Internet, ha deciso di aggiungere ai benefit per i 30 dipendenti tisane e biscotti alla ...

Altri furbetti del cartellino : 6 dipendenti comunali andavano in piazza durante l'orario di Lavoro : Altri furbetti del cartellino. Altri impiegati statali che si occupano dei fatti loro nelle stesse ore in cui risultano presenti in ufficio. Al Comune di Cosoleto, paesino in provincia di Reggio Calabria, alcuni dipendenti avevano l'abitudine di stare in piazza a chiacchierare durante l'orario di lavoro. Sei di loro sono stati scoperti dalla Procura di Palmi e ora devono difendersi da accuse che vanno dalla truffa aggravata ai danni dello Stato ...