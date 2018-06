Lavorare nei videogame? Ecco come si fa

Pane duro e 3 euro l'ora per Lavorare nei campi : Lavoravano per 3 euro al l'ora nelle campagne di Marsala e di Mazara del Vallo, ricevevano Pane duro a pranzo e a cena, venivano sfruttati anche per 12 ore al giorno. Questo è quanto erano costretti a ...

Lavorare nei videogames? Ecco come si fa! : Chiamarli solo videogiochi e riduttivo. Sono mondi virtuali complessissimi la cui creazione è parte di un processo tecnico e creativo complesso. Si parla di capolavori da milioni di copie come Fortnite, Far Cry, Fifa, GTA, Call of Duty, etc, tanto per citare i più famosi. Creazioni che alimentano il ricchissimo mercato della Game Economy, che solo in Italia vale quasi 1 miliardo di euro, stima AESVI – Associazione Editori Sviluppatori ...