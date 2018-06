L’Aristotele della Maturità parla a Salvini E lo inchioda alle sue responsabilità

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ho letto da qualche parte che Matteoha studiato al liceo classico Manzoni di Milano e, per un’associazione d’idee, ho pensato a lui qualche giorno fa quando – come seconda prova – al classico è uscita la versione di Aristotele. L’Etica Nicomachea contiene molti temi (felicità, giustizia, saggezza, vita contemplativa…), mi soffermo su alcuni, nella speranza che il ministro – alla luce dei suoi studi – voglia riflettere su Aristotele. Dopo la distinzione tra virtù etiche e virtù dianoetiche che chiude il libro I, lo Stagiritamedietà (“Il coraggio è il giusto mezzo tra viltà e temerarietà”). Come si posiziona, lei, ministro, schedando i rom? Come, minacciando Saviano? Dovrebbe riprendere in mano l’Etica Nicomachea, recuperando pagine non lette negli anni del liceo. Il giusto mezzo significa che la ragione disciplina le passioni, riconducendole alla giusta ...