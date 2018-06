La vittoria dei due candidati a Roma | una base da cui ripartire per l' opposizione

VIDEO Highlights Arabia Saudita-Egitto 2-1 - Mondiali 2018 : vittoria all’ultimo respiro dei sauditi : L’Arabia Saudita ha sconfitto l’Egitto per 2-1 ai Mondiali 2018. La compagine saudita, seppur eliminata trova la vittoria e condanna a restare a quota zero la formazione nordafricana. Di seguito il VIDEO con gli Highlights della partita. CLICCA QUI PER GLI Highlights DI Arabia Saudita-Egitto Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Elezioni Turchia - Erdogan trionfa con il 53% dei voti : “vittoria della democrazia”. Lo sfidante : “Dati manipolati” : Erdogan trionfa e parla di “vittoria della democrazia”, il suo avversario attacca e parla di dati manipolati. È una Turchia tutt’altro che pacificata quella che esce dalle Elezioni che hanno nuovamente incoronato “il sultano” con quasi il 53% dei consensi. L’affluenza alle urne è stata dell’87% nelle Elezioni parlamentari e presidenziali anticipate. Lo ha detto il portavoce del partito Akp del presidente, Mahir ...

Scontro Frosinone-Palermo : ecco perché il giudice sportivo ha omologato la vittoria dei ciociari decisiva per la A : L'esito della finale dei play off di Serie B vinta dal Frosinone, almeno per ora, è al sicuro. In A approda il club ciociaro dopo il 2-0 inflitto in campo al Palermo sabato sera al 'Benito Stirpe'. Il ...

LIVE Polonia-Senegal - Mondiali 2018 in DIRETTA : 1-2 - magica vittoria dei Leoni della Teranga : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Polonia-Senegal Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Polonia-Senegal, match valido per i Mondiali 2018 di calcio. Si preannuncia una partita molto equilibrata e avvincente in gruppo H aperto a tutti i risultati: oggi pomeriggio verranno messi in palio punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale della rassegna iridata. I biancorossi partiranno leggermente favoriti, spinti dalla verve ...

Mondiali Russia 2018 - per l’Italia è il giorno dei rimpianti : la Svezia esordisce con una vittoria - Corea del Sud al tappeto : La Svezia ha risposto presente all’esordio mondiale contro la Corea del Sud, la squadra che ha fatto fuori l’Italia continua a sognare In questo pomeriggio a Russia 2018, rimpianti e rimorsi per noi italiani tornano a riaffiorare. Sì perchè oggi è stato il giorno dell’esordio della Svezia, Nazionale modesta ma capace di far fuori gli azzurri nel playoff di Novembre, anche a causa dei disastri di mister Ventura. Lì potevamo ...

DIRETTA/ Francia Australia (risultato finale 2-1) streaming video e tv : vittoria sofferta dei Blues! : DIRETTA Francia Australia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finalmente arriva anche l'esordio per i Bleus ai Mondiali 2018, siamo nel gruppo C(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 13:47:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 : Achille il gatto predice la vittoria dei padroni di casa - : Achille, questo è il nome del gatto bianco e sordo nominato indovino ufficiale della Coppa del Mondo, ha fatto la sua prima previsione. Dopo aver esitato alcuni istanti, il felino, che fa parte della ...

vittoria Schisano : "Sono uscita con uno dei nuovi ministri - ma che noia!" : Raggiante, sorridente, determinata. Vittoria Schisano, (nata come Giuseppe ma con un percorso di transizione per cambiare sesso che si è concluso nel 2016), forte della notorietà rilanciata da Piero Chiambretti che l'ha scelta per la sua eleganza nel suo programma Matrix Chiambretti su Canale 5, si racconta a cuore aperto in un'intervista al settimanale Gente.A proposito del suo cambio di identità, Vittoria afferma di essere riuscita ad ...

vittoria - Pd contro trasferimento dei Vigili del Fuoco : Il consigliere de PD di Vittoria Nicastro critica il trasferimento del Comando dei Vigili urbani e spiega le sue motivazioni

Al via il vittoria Jazz Festival con Deidda e Telesforo : Redazione L'apertura dell'undicesima edizione del Vittoria Jazz Festival è affidata ad uno dei più grandi bassisti del mondo. Dario Deidda non ha bisogno di presentazioni perché il musicista ...

Gioventù - fantasia e… Balotelli! Addio al vecchiume e ai veti dei senatori : la nuova Italia di Mancini parte con una vittoria : Si abbassa l’età, si alza il tasso tecnico e ritorna (con tanto di gol) Balotelli: vittoria sull’Arabia Saudita per la nuova Italia targata Roberto Mancini Lo spareggio contro la Svezia è un ricordo che brucerà ancora per qualche mese, visto l’imminente Mondiale, ma è proprio dall’esclusione da Russia 2018 che riparte la nuova Italia targata Roberto Mancini. Il primo cambio infatti era necessario farlo alla radice: via Ventura, la sua idea di ...

La vittoria dei contadini del Mozambico contro l’impero della soia : Nel 2011 il paese africano ha lanciato un piano agroindustriale per convertire milioni di ettari di terra in monocolture da esportazione. I contadini si sono mobilitati contro il progetto. E hanno vinto. Leggi

Giro d’Italia 2018 - come stanno i favoriti per la vittoria? La condizione di forma dei big : Il Giro d’Italia 2018 arriva al secondo giorno di riposo, dopo una fine settimana sugli Appennini che ha dato le prime vere indicazioni su chi potrà conquistare la Maglia Rosa. La classifica generale, dopo tre arrivi in salita, ha iniziato a delinearsi, tra conferme e soprese. Andiamo quindi ad analizzare la condizione di forma dei favoriti per la vittoria del Giro 101. Il corridore più brillante in salita è stato Simon Yates, che veste ...

Hockey su pista - Finale Playoff 2018 : blitz del Lodi a Forte dei Marmi! vittoria in rimonta - ora due match in casa per volare : Il Lodi piazza il colpo in trasferta in gara-1 della Finale scudetto dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia hanno sconfitto 3-5 il Forte dei Marmi in Toscana, ribaltando un risultato che sembrava compromesso e piazzando un allungo mortifero a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, con cui hanno conquistato il primo punto nella serie. Il Forte è partito a razzo davanti al proprio pubblico, ...