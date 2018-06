'La vita ti mette a dura prova'. L'ultimo post di Antonietta - 26 anni - suicida in ospedale dopo aver allattato il figlio : Una giovane mamma di 26 anni, Antonietta C., si è uccisa dopo aver allattato il figlio. È accaduto all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Da quanto si apprende, la donna si era ...

Antonietta - allatta il figlio appena nato e si suicida. L'ultimo post : «La vita ti mette a dura prova» : ... affrontiamo tutto con coraggio e andiamo avanti...sfidando ogni ostacolo! Oggi siamo diventati genitori, la vita ci ha premiato e i miracoli esistono - continua il post - Benvenuto al mondo piccolo ...

Antonietta Corinto - l'ultimo post della neomamma suicida : «La vita ti mette a dura prova» : Antonietta Corinto aveva 26 anni e negli ultimi tempi mostrava segni di depressione. È lei la giovane mamma che si è lanciata dal sesto piano dell'ospedale Ruggi di...

F1 - la Mercedes mette il ‘turbo’ per il GP di Francia : novità in vista per il team campione del mondo : Dopo essere stata costretta a rinviarne il debutto in Canada, la Mercedes finalmente potrà disporre del secondo motore in occasione del Gp di Francia In occasione del Gp del Canada la Mercedes aveva deciso di posticipare il debutto del nuovo motore per un problema al controllo qualità, in Francia invece potrà disporne dando il proprio assalto alla vittoria. In attesa dell’ufficialità che arriverà domani con il comunicato della FIA, il team ...

Avvocato Civita : mio assistito ammette leggerezza slegata da stadio : Roma – Di seguito quanto detto dal legale di Michele Civita, Avvocato Luca Petrucci. “Civita ha spiegato le ragioni dei suoi comportamenti e come i due fatti siano assolutamente slegati fra di loro. Quindi la richiesta per il figlio e la questione dello stadio”. “Ha riconosciuto di aver commesso un errore personale, censurabile sotto il profilo etico ma non giudiziario e certamente non può essere messo in relazione con la ...

Farmaci in vacanza : attenti alle restrizioni dei singoli paesi per capire quali mettere in valigia evitando sanzioni : Ci siamo. Il periodo estivo che spinge milioni di persone a godersi qualche settimana di meritata vacanza è già iniziato per qualcuno ma per molti altri è alle porte, e sono tante le persone pronte a partire per altri paesi preparando le valigie e scegliendo con cura cosa portare in vacanza, una fase che precede la partenza e che generalmente richiede tempo e attenzione. Una cosa che per molti non può mancare anche in vacanza sono, ovviamente, ...

Marte non smette mai di regalarci sorprese : trovate molecole organiche - tracce di vita? : Comprendere l’origine e i dettagli di ogni elemento presente su Marte è il compito degli scienziati che utilizzano i dati provenienti da sonde, rover e lander presenti sul Pianeta rosso. E, proprio grazie alle informazioni raccolte da Curiosity della Nasa, due gruppi di ricercatori hanno compreso il funzionamento dei cicli stagionali del metano. Gli esperti – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – suggeriscono che alcune ...

Trovitalia permette di scoprire nuovi itinerari per conoscere le città in base al tempo a disposizione : Trovitalia è un'applicazione che offre la possibilità di scoprire nuovi itinerari per conoscere le città in Italia in base al tempo a disposizione partendo dalle principali stazioni italiane. L'app mette a disposizione dell'utente oltre 3000 indirizzi nelle principali città con informazioni utili e oltre 200 itinerari progettati in base al tempo a disposizione. L'articolo Trovitalia permette di scoprire nuovi itinerari per conoscere le città in ...

Microsoft dismette l’app di Groove Musica per Android e iOS e invita ad utilizzare Google Play Music oppure iTunes : Con la dismissione di Groove Music Pass e la sezione “Musica” del Microsoft Store in favore di una partnership con Spotify dalla dubbia utilità, anche le app ufficiali per Android e iOS sono cominciate a diventare un po’ obsolete. In realtà possono attualmente comunque essere utilizzate per l’ascolto di brani salvati su OneDrive ma, dato che questa è la sua unica funzionalità attiva e funzionante, è evidente che si tratta ...

Giovedì un seminario per mettere a fuoco le novità legislative sugli enti di tipo associativo : ... ma anche per il ruolo di rilievo che assume come elemento complementare tra quanto fornito dal servizio pubblico e quanto erogato dal mondo privato".

Uomini e Donne - Nilufar Addati ammette la storia con Stefano Guglielmini : "Ho fatto la ca*zata più grande della mia vita..." : Nella puntata dedicata alla scelta di Sara Affi Fella (tutte le anticipazioni, le potete trovare su Gossipblog, ovviamente), ha presenziato anche Nilufar Addati, la tronista napoletana di origini iraniane che, poco tempo fa, ha lasciato Uomini e Donne insieme al corteggiatore Giordano Mazzocchi.Nilufar, recentemente, è stato accusata da un suo ex corteggiatore, Stefano Guglielmini, di averla frequentata durante il suo trono, di averlo ...

“Hai voglia se l’ha fatto!”. ‘Vuoi scommettere?’ - notata la ‘novità’ di Ilenia Pastorelli? Prima e dopo - che differenza! : C’era anche Ilenia Pastorelli tra gli ospiti della seconda puntata di ‘Vuoi scommettere?’, il nuovo programma di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker (e la figlia Aurora Ramazzotti nel ruolo di inviata speciale). In sostanza è la versione moderna di ‘Scommettiamo che?’, storica trasmissione degli anni ’90 di Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci e, a ogni episodio, i concorrenti che sfidano se stessi in ...

Primi assaggi d'estate a Cortina. La Regina delle Dolomiti mette "in tavola" un succulento antipasto estivo : il profumo di vita all'aria ... : Dopo la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.00 a Cima Tofana, spettacoli di intrattenimento con meravigliosa vista su Cortina. www.freccianelcielo.com -Musica per tutti Sabato 21 luglio 2018 ...

Vuoi scommettere?/ Diretta : Ilary Blasi invita Michelle al Grande Fratello Vip (seconda puntata) : Vuoi scommettere?, Diretta e anticipazioni seconda puntata 24 maggio: Claudio Amendola, Ilary Blasi, Noemi, Nicola Savino, Ilenia Pastorelli, Pintus e Pucci ospiti della serata.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 21:47:00 GMT)