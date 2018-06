La tv del 2019 | Vanessa Incontrada protagonista indiscussa di Rai 1

Maturità 2018 : è il giorno della terza prova con il quizzone - ma dal 2019 si cambia : Istituti professionali Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'...

Maturità - è il giorno della terza prova : fine di un'epoca - dal 2019 cambia tutto : E' la fine di un'epoca. Oggi per mezzo milione di studenti (mercoledì nelle scuole sede di seggio, in caso di ballottaggi) è il giorno della terza prova della maturità 2018, il...

MotoGP : Daniel Pedrosa vicino all’accordo con Yamaha-Petronas nel 2019. Franco Morbidelli sarà il compagno di squadra? : Bisogna ammetterlo. Daniel Pedrosa, a Le Mans (Francia), con quella conferenza stampa, un po’ aveva illuso. Ci si aspettava un annuncio importante circa il suo futuro e molti erano pronti a scommettere che il pilota spagnolo avrebbe reso noto il proprio ritiro, dopo che la Honda aveva comunicato che non avrebbe rinnovato il suo contratto. E invece, una luce diversa negli occhi di Dani, non certo quella del pilota che vuol appendere il ...

NAPOLI la nuova stagione 2018-2019 del teatro SANNAZARO con Lara Sansone - Isa Danieli e Benedetto Casillo un viaggio del teatro partenopeo ... : Dal sostegno e la riscoperta dei grandi classici della tradizione partenopea, al teatro contemporaneo nazionale, dalla linea a volte ritornano, pensata per riproporre gli spettacoli più interessanti ...

Il Ct della nazionale di calcio femminile fissa obiettivo a Francia 2019 : “Abbiamo iniziato a settembre con un sogno e lo abbiamo realizzato, ora cercheremo di migliorare per andare al Mondiale con un altro sogno: quello di provare a passare almeno il primo turno”. Lo dice il ct della nazionale italiana di calcio femminile, Milena Bertolini, a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della nazionale femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio ...

Teatro Augusteo : presentato alla stampa il cartellone teatrale della stagione 2018/2019 : ... oltre alle due rappresentazioni vincitrici della rassegna nazionale organizzata ogni anno dall'Augusteo, tra cui lo spettacolo ' 1861, la brutale verità ', per un totale di ben 13 spettacoli. ...

Caccia-bombardiere IL-2 potrebbe aprire parata della vittoria 2019 - : Il leggendario Caccia-bombardiere sovietico IL-2 potrebbe aprire la parata della vittoria nel 2019 sulla Piazza Rossa a Mosca, ha detto ai giornalisti il presidente del fondo Memoria Alata della ...

Napoli - presentata la stagione 2018/ 2019 del Teatro Augusteo : Questo il cartellone degli spettacoli in abbonamento: dal 26 ottobre al 4 novembre 2018 "Belle ripiene, una commedia dimagrante", con Rossella Brescia, Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela ...

Napoli - presentata la stagione 2018/2019 del Teatro Augusteo : Concerti, eventi fuori abbonamento e spettacoli per le scuole arricchiranno una sfavillante stagione teatrale. Tra i tanti ci sono il Pink Floyd show incentrato sull'esecuzione integrale della suite "...

PD verso il rinvio del Congresso a fine 2019 : avanti con Martina - ma si pensa al futuro : Questa domenica 24 giugno si tengono i ballottaggi delle Elezioni amministrative in diverse citta' italiane [VIDEO], un test importante non solo per le forze di Governo Lega in particolare ma anche per quelle di opposizione, come il Pd che è impegnato a difendere diverse citta' finora amministrate dai dem dal possibile successo del centrodestra. Ma subito dopo il ballottaggio, il PD ha alle porte anche un altro passaggio importante riguardo alla ...

Il mondo femminile sarà il tema del Carnevale di Fano 2019 : Non solo carri e sfilate, il tema scelto dall'Ente Carnevalesca, verrà trattato anche negli eventi collaterali, laboratori, spettacoli e nei tanti appuntamenti che si svolgeranno durante le tre ...

Serie BKT 2018-2019 | Calendario - date - tutte le partite della serie cadetta : Arriva il nuovo nome della serie B. Per quel che riguarda il Calendario si partirà sabato 25 agosto, con l’open day venerdì 24, con l’ultima giornata che si giocherà invece sabato 11 maggio 2019...

Già in cantiere nuovi concerti di Vasco Rossi negli stadi nel 2019 col “secondo giro” del VascoNonStop Live? : Dopo il saluto dal palco del San Filippo di Messina, per la combriccola del Blasco l'attesa è ora tutta per l'annuncio di nuovi concerti di Vasco Rossi negli stadi nel 2019. Sembra ormai chiaro, numeri alla mano e volontà dichiarata dell'artista di continuare a riempire le arene, che non v'è alcun motivo per cui l'esperienza del VascoNonStop Live non debba ripetersi quanto prima, con un nuovo tour degli stadi magari in città non toccate dal ...

Triumph – A Villa Fiorita la presentazione della collezione primavera/estate 2019 [GALLERY] : Triumph presenta le nuove collezioni primavera/estate 2019 e dà il via ad un nuovo progetto di supporto per i propri partner: “Empowered business empower business” Dopo il Castello Sforzesco di Milano e il Salone Margherita di Napoli, Triumph sceglie una nuova bellezza italiana come cornice per presentare in anteprima le proprie collezioni intimo e mare per la primavera/estate 2019. Il brand leader nel mondo della lingerie e del leisurewear ha, ...