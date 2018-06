La Toscana non è più una "regione rossa" : Ai ballottaggi nelle comunali è il trionfo del centrodestra. Cadono le roccaforti rosse. Il Pd perde la Toscana, dove vince di misura la destra a guida salviniana. Che a Terni asfalta anche l'alleato di governo grillino. Al centrodestra 11 capoluoghi di provincia, al centrosinistra 5, al M5s solo un

La Toscana non è più rossa - le roccaforti espugnate dal centrodestra : "E ora ci prendiamo Firenze e Regione" : Un vero e proprio ribaltone quello avvenuto in Toscana dove Pisa, Siena e Massa, fino a ieri governate dal centrosinistra passano in blocco al centrodestra. Il primo a riconoscere la sconfitta, già a metà scrutinio, è stato il candidato a sindaco del centrosinistra a Pisa, Andrea Serfogli, che fa i complimenti a Michele Conti, candidato di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Il risultato finale lascia pochi dubbi: Conti ...

