La terapia per i mali della Curia Romana? Francesco sta per varare la Riforma

Medicina : dall’Ema ok alla prima terapia per gli animali - è per i cavalli zoppi : Approvata dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) la prima terapia a base di cellule staminali dedicata agli animali: si tratta di un Medicinale indicato per i cavalli con zoppia da lieve a moderata, provocata da infiammazione articolare. Il comitato per i Medicinali a uso veterinario dell’ente regolatorio ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto, che fornisce una nuova importante strategia ...

Chemioterapia : ‘cuffia’ contro la perdita di capelli all’Ospedale di Budrio (Bologna) : Prevenire la perdita di capelli per chi si sottopone a Chemioterapia. E’ una nuova opportunità offerta dall’Ospedale di Budrio (Bologna), rivolta alle persone in trattamento chemioterapico presso l’ambulatorio di Oncologia Territoriale. A renderla possibile è stato il signor Lilliano Tracchi, che ha donato all’Azienda Usl di Bologna uno strumento, chiamato ‘scalp cooler’, in grado di ridurre uno degli effetti ...

Tumori - caccia alle cellule “ghiro” per snidare la malattia dopo la chemioterapia : La battaglia della ricerca contro i Tumori fa un altro passo avanti. C’è una nuova strategia allo studio per snidare i Tumori dopo la chemioterapia: si cercano le cellule “ghiro”, cioè le cellule tumorali che si addormentano senza dare apparentemente segnali della loro esistenza, ma che risvegliandosi generano metastasi, provocando ricadute nella malattia. A questa nuova pagina della lotta contro i Tumori, già considerata ...

Tumori del sangue : speranze concrete da immunoterapia e Car-T : L’immunoterapia rappresenta un importante passo avanti nella cura dei Tumori del sangue. Fino a pochi anni fa l’unico metodo di cura era la chemioterapia, con significativi effetti collaterali. Oggi i nuovi trattamenti sono una speranza concreta per i pazienti colpiti da leucemie, linfomi e mielomi. L’argomento è stato al centro della presentazione, oggi a Roma, della 13ma Giornata nazionale contro leucemie, linfomi e ...

Primi risultati per una nuova terapia genica che cura la paralisi : (foto: Getty Images) Una brutta caduta, un incidente stradale, e il midollo spinale si danneggia: per chi purtroppo ha perso il controllo del proprio corpo riacquistare anche solo l’uso delle mani per reggere una tazza o lavarsi i denti da soli sarebbe un miglioramento enorme per la propria qualità di vita. Ora un team di ricercatori del King’s College di Londra ha sviluppato una strategia di terapia genica per riparare i danni al midollo ...

Tumore al seno : terapia ormonale sempre più efficace e personalizzabile : La terapia ormonale precauzionale contro il cancro al seno nelle donne giovani può essere personalizzata. Lo confermano due studi pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine’: l‘International Breast Cancer Study Group (Ibcsg) ha riportato i risultati aggiornati, dopo un lungo periodo di osservazione di almeno 8 anni, degli studi clinici randomizzati di fase III Soft e Text che valutavano il ruolo della terapia endocrina ...

Cancro al seno : l'esame per evitare la chemioterapia nel 70% dei casi precoci : Il tumore al seno, in fase iniziale, potrebbe essere curato grazie all’ausilio della sola terapia ormonale. Secondo i risultati di un recente studio presentato a Chicago al congresso mondiale di oncologia medica, il 70 per cento delle donne colpite dal tumore al seno, statisticamente più diffuso e caratterizzato dai recettori ormonali positivi ‘Her2 negativo’ con presenza di linfonodi ascellari negativi, potrà evitare, grazie al test genomico ...

Idrokinesiterapia o ”Fisioterapia in acqua” – Tutto ciò che c’è da sapere sul trattamento riabilitativo più in voga tra sportivi e non : Conosciamo meglio l’Idrokinesiterapia detta anche ”Fisioterapia in acqua” Aspria Harbour Club, sempre attento alle novità wellness e al benessere a 360°, ha introdotto tra i propri trattamenti l’Idrokinesiterapia: tecnica che sfrutta l’ambiente acquatico, da sempre fonte di benessere per la salute del nostro corpo. Il termine deriva dall’unione delle parole greche hydor (acqua), kines (movimento) e therapia (guarigione), ...

Tumori : agopuntura e psicoterapia per combattere l’insonnia : Circa il 60% circa dei pazienti sopravvissuti al cancro soffre di insonnia: una ricerca ha mostrato che per combatterla l’agopuntura e la psicoterapia sono delle armi efficaci. I risultati sono stati pubblicati nell’ambito del Congresso della Società americana di oncologia clinica (Asco): oggetto di studio un campione di 160 pazienti che avevano completato il trattamento standard e la cui diagnosi di cancro risaliva in media a 6 anni ...

Puntura di medusa : rimedi per prurito dopo una settimana - trattamento e terapia : Le punture prodotte dalle meduse non devono essere sottovalutate né trascurate, ma subito trattate con la massima cura: non si rimargineranno da sole, soprattutto in un periodo, come quello estivo, in cui la pelle è incessantemente esposta al sole, al pericolo di scottature e di eritemi. La Puntura di medusa ha dei sintomi fin troppo tristemente noti: immediatamente si avverte un bruciore lancinante, seguito da un prurito irrefrenabile, dovuto ...

Ricerca - gli esperti : “La terapia riduce la proteina che causa la malattia di Huntington” : Si è conclusa con una tavola rotonda in streaming nazionale la giornata che ha acceso i riflettori sulla malattia di Huntington. Pazienti, familiari e medici si sono confrontati sulle nuove frontiere terapeutiche, che potrebbero cambiare in meglio la vita di circa 6.000 persone in Italia colpite dalla patologia. La manifestazione, organizzata da Huntington Onlus, la rete italiana della malattia di Huntington, ha visto protagonista l’Irccs ...

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) : terapia per svolgere una maggiore attività fisica : Boehringer Ingelheim ha divulgato i risultati degli studi focalizzati sul miglioramento della tolleranza all’esercizio, in pazienti con BPCO, che assumono tiotropio+olodaterolo Respimat®. Questi dati vanno ad aggiungersi alla mole di evidenze scientifiche già disponibili per la combinazione tiotropio+olodaterolo Respimat®. I risultati degli studi VESUTO® e OTIVATO® sono stati presentati al Congresso dell’American Thoracic Society (ATS) e ...

Nasce Theal Therapy - la terapia dei campioni per tutti presentata da Mectronic con AC Milan e Franco Baresi : Una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina e della fisioterapia in grado, allo stesso tempo, di accelerare il recupero fisico dei campioni dello sport garantendo una rapida guarigione e curare un’ampia gamma di patologie che colpiscono ogni anno milioni di persone in Italia e nel mondo. È questa la potenzialità della Theal Therapy, la terapia laser made in Italy brevettata da Mectronic presentata nella Casa dei rossoneri alla ...

Malattia di Huntington - speranze da terapia allo studio che riduce proteina : Si è conclusa con una tavola rotonda in streaming nazionale la giornata che ha acceso i riflettori sulla Malattia di Huntington . Pazienti, familiari e medici si sono confrontati sulle nuove frontiere ...