La storia di Heung-Min Son | il centrocampista sudcoreano che che vuole dribblare la

(Di lunedì 25 giugno 2018) Dopo il suo goal all'ultimo minuto nel match di sabato contro il Messico,-Min Son raccoglie la palla in fondo alla rete e tenta disperatamente di continuare a credere almeno in un pareggio. La partita finirà comunque 2-1 per la squadra di Peckerman, e al fischio finale il calciatorescoppia a piangere davanti al mondo intero. Questione di attaccamento alla maglia, di un sogno qualificazione svanito nel peggiore dei modi. Ma, secondo i maligni, anche consapevolezza che ora per ottenere uno sconto sul servizio militare obbligatorio che lo aspetta in caso in patria servirà un vero e proprio miracolo.문대통령 만나자 눈물 쏟아진 손흥민.JPG 문재인 대통령이 조금 전(24일) 러시아 로스토프 아레나에서 열린 2018 러시아 월드컵 F조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기를 관람한 뒤 아쉽게 패한 한국대표팀 라커룸을 찾아 울먹이며 들어오는 손흥민 선수를 격려했습니다. (연합) pic.twitter.com/3zuG24Ij77 — 한국일보 (@hankookilbo) 23 giugno 2018Son infatti, come tutti i coreani ...