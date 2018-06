La storia della fotografia di moda in mostra a Los Angeles

Uomini e Donne - Claudio Sona e Mario Serpa : storia finita per colpa della distanza? La reazione dell'ex corteggiatore : La notizia riguardante la nuova rottura tra Claudio Sona, ex tronista di Uomini e Donne e primo tronista gay nella storia del programma condotto da Maria De Filippi, e Mario Serpa, il corteggiatore da lui scelto al termine del trono e opinionista del Trono Classico di quest'edizione, risale a pochi giorni fa.Seppur non inizialmente confermata ufficialmente da nessuno dei due, Claudio e Mario si sarebbero lasciati per la seconda volta nel ...

Turchia - qui a Istanbul c’è una parte della nostra storia : Per fortuna, sono a Istanbul solo di passaggio, e per altri motivi. Perché oggi è giorno di elezioni, qui. E niente è più difficile che scrivere di Turchia. Un Paese non solo complesso: ma su cui molti, in Europa, hanno un’opinione netta e precisa. Soprattutto quelli che ti dicono: è inutile, gli arabi sono incompatibili con la democrazia. E ti tocca stare lì a spiegargli che i turchi, intanto, non sono arabi. Naturalmente, la diffidenza ...

Tharros - un anfiteatro tra i segni della storia : Sua l'idea di creare un polo culturale che mette in rete diversi festival della Sardegna e anche nazionali, per dar vita a spettacoli di musica, danza, teatro e rendere il sito archeologico sempre ...

Perché la scoperta dell'acqua calda è una delle più importanti della storia : Ma riusciremo a essere moderni? Capisco che non è facile, ci vuole senso di responsabilità, ma ci vogliamo provare? La modernità, lo sappiamo, regala parecchi benefici, ma sta portando con sé un ...

Uragano Filippo Tortu - è il nuovo uomo più veloce della storia d'Italia : Milanese di nascita, nonostante la famiglia sarda. Brianzolo di formazione. Faccia pulita, da bambino, e due gambe veloci, molto veloci: Filippo Tortu da venerdì è ufficialmente l'uomo più veloce della...

Da Homs a Torino - storia della famiglia Makawi : “Scappati dalla guerra - gestiamo il primo ristorante siriano della città” : Sono arrivati in Italia nel 2016 dalla Siria grazie ai corridoi umanitari e oggi gestiscono il primo ristorante siriano di Torino. È la storia della famiglia Makawi, padre madre e cinque figli, scappata dal regime di Assad e arrivata in Italia: “In Siria facevo il meccanico e avevo un buon stipendio – racconta il titolare del ristorante Jamal Makawi, 54 anni, – ma ad un certo punto il regime ha iniziato a perseguitarci: sono stato in ...

Uomini e Donne Gossip Claudio Sona spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta : Uomini e Donne Gossip, Claudio Sona al Padova Pride Village spiega la fine della storia con Mario Serpa che sbotta: “St…zate. Ma soprattutto state zitti” Claudio Sona, ospite al Padova Pride Village e fresco di nuovo look (capello biondo platinato), ha parlato della fine della love story con Mario Serpa. L’ex tronista di Uomini e […] L'articolo Uomini e Donne Gossip Claudio Sona spiega la fine della storia con Mario ...

Questo non è ancora il governo più di destra della storia repubblicana. Nonostante Salvini. : La natura reazionaria del governo di Tambroni non era dovuta alla sua personale prospettiva politica , era un democristiano moderato, , ma alla radicalizzazione che l'esecutivo rifletteva. L'...

La storia di Ilka Brühl - la modella con una rara malattia facciale che lacrima sempre : La ventiseienne tedesca, nata con una malformazione congenita al volto, ha scelto di “mostrarsi” per trasformare la sofferenza vissuta in una tenaglia utile a stroncare gli standard e i pregiudizi, fin troppo presenti nella nostra società, a partire da quelli più ostici che ogni giorno popolano il mondo della moda.Continua a leggere

Passo di Treia : tre giorni in viaggio nella storia della musica : ... che si sono rialzate dalla guerra e subito hanno saputo distinguersi nei campi della scienza, dell'arte, della moda e dello spettacolo. Al pubblico sarà poi aperto il dibattito volto a sviscerare ...

I primi fumetti della storia? Merito dei greci : ma i reperti più importanti si trovano in Italia : Anche i greci conoscevano l’arte del fumetto: usato per veicolare contenuti mitici e culturali, questo particolare mezzo letterario era “nascosto” sui vasi di terracotta, molti dei quali sono giunti fino a noi. I reperti più interessanti si trovano in Italia.Continua a leggere

Lifeline - dalla rotta balcanica al mar Mediterraneo : storia della ong che vuole salvare vite : All’inizio, ottobre 2015, fu la rotta balcanica e gli aiuti portati con il convoglio Dresda-Balcani da un gruppo di giovani, il nocciolo duro a Dresda, che non volevano più stare a guardare. Il mese dopo tre furgoni partirono per la Serbia, insieme a una squadra internazionale per assistere migliaia di rifugiati in attesa di registrazione. A dicembre l’attività si spostò in Grecia, Idomeni, e di seguito a Chios. Poi, con la chiusura della rotta ...

Vola in Messico per una vacanza prima della laurea - torna a casa in una bara : la storia di Filippo Guarracino : Vola in Messico per una vacanza prima della laurea, torna a casa in una bara: la storia di Filippo Guarracino Nel 2004 Filippo Guarracino, studente universitario trentenne di buona famiglia, parte da Napoli per un viaggio, organizzato dal Centro studentesco, in Messico. torna a casa un mese dopo in una bara. Per le autorità locali […] L'articolo Vola in Messico per una vacanza prima della laurea, torna a casa in una bara: la storia di ...

