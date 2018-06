La sinistra perde anche Sondrio Trionfa l' ingegnere dei moderati

Ballottaggi in Sicilia - M5S perde Ragusa. Il centrosinistra vince a Siracusa - l'Udc a Messina : Sorprese dai Ballottaggi in Sicilia . In base ai primi dati a Ragusa , il candidato sindaco del M5S Antonio Tringali è indietro di circa dieci punti rispetto al rivale Giuseppe Cassì, sostenuto da ...

Udine alla Lega : Pietro Fontanini è il nuovo sindaco. Il centrosinistra perde anche l’ultima roccaforte friulana : Il centrosinistra perde anche l’ultima roccaforte friulana. L’elezione del leghista Pietro Fontanini a sindaco di Udine è il coronamento della conquista di tutta la regione da parte del centrodestra a trazione leghista a due settimane di distanza dall’elezione a governatore di Massimiliano Fedriga. Eppure si è trattato di un successo sul filo di lana. Fontanini, ex presidente della Provincia di Udine ed ex ...