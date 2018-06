La sinistra ha perso il popolo

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) Più che una semplice sconfitta elettorale, è la certificazione di uno sradicamento "storico" delladal paese. Nel suo insieme: moderata, radicale, in tutte le forme che abbiamo conosciuto in questi anni. Perché non c'è più un "" sensibile a un riflesso antico e al potere evocativo di una storia, di fronte a un avversario vissuto come un pericolo. Come in fondo è sempre accaduto in tutta la storia repubblicana, con le zone rosse rimaste simbolo non solo di un buon governo, ma di una identità politica e di un compromesso sociale capace di resistere a ogni "svolta a destra" sul piano nazionale.La rottura "sentimentale" è certificata, in questa spaventosa avanzata della destra in città simbolo del movimento operaio, tappa finale di una marcia rossa alla rovescia consumata in questi anni, con le periferie di Milano ...