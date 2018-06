La scoperta della figlia di Ornella Muti | Naike Rivelli | Bermudez non è suo padre

Una Vita anticipazioni : ELVIRA fa una scoperta sulla morte della madre! : A Una Vita sta per iniziare una storyline che avrà come protagonisti Arturo Valverde (Manuel Regueiro) e sua figlia ELVIRA (Laura Rozalen). Quest’ultima infatti, nel corso dell’anniversario di morte della madre Mercedes, inizierà ad interrogarsi sulla “strana” Vita coniugale dei genitori e non capirà per quale ragione il Colonnello eviti sempre di parlare del giorno in cui ha perso sua moglie… Dando uno sguardo alle ...

Viaggio alla scoperta delle opportunità economiche della Provenza - seconda puntata - : La missione di The Camp è in generale quella di accompagnare i cambiamenti considerando l'economia al servizio dello sviluppo sostenibile e dimostrando che esistono sempre delle soluzioni alternative.

Perché la scoperta dell'acqua calda è una delle più importanti della storia : Ma riusciremo a essere moderni? Capisco che non è facile, ci vuole senso di responsabilità, ma ci vogliamo provare? La modernità, lo sappiamo, regala parecchi benefici, ma sta portando con sé un ...

ULISSE - IL PIACERE DELLA scoperta/ Anticipazioni 23 giugno : i segreti dell’Isola di Pasqua : ULISSE, il PIACERE DELLA SCOPERTA, Anticipazioni 23 giugno 2018: Alberto Angela racconta i segreti dell'Isola di Pasqua svelando le abitudini e i riti dell'antica civiltà.(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 10:14:00 GMT)

PJF - un tour musicale fra archeologia e paesaggio alla scoperta della terra flegrea : PRIMAPRESS, - NAPOLI " Parte ai primi di luglio il PJF "Pozzuoli Jazz Festival" che, giunto alla IX edizione, si chiamerà per l'occasione "Pozzuoli Faber Jazz Festival". Quest'anno ad affiancare l'...

“È sul corpo di Yara”. Caso Gambirasio : la scoperta sui resti della ragazzina dopo quasi 8 anni. La speranza per Massimo Bossetti : Ci sono novità sul fronte del processo a Massimo Bossetti, già condannato in secondo grado per l’omicidio a Brembate, in Lombardia, della ginnasta 13enne Yara Gambirasio. Dopo la notizia che riguarda la difesa del muratore, intenta a riportare il dna di Bossetti sul tavolo del giudice, spunta un terzo Dna. Secondo il professor Peter Gill, padre della genetica forense con cattedra all’università di Oslo, esperto di fama mondiale ...

Alla scoperta della Stagione 14 di Diablo III : La Stagione 14 di Diablo III è iniziata ed è tempo che gli utenti PC e console di tutto il mondo ricomincino a massacrare nemici e riscuotere ricompense con un nuovo tema stagionale. Questi eventi stagionali offrono ai giocatori la possibilità di festeggiare una parte della storia di Diablo ottenendo splendide ricompense.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:La Stagione 14 di Diablo III su pc e console è live da questo fine settimana.Read ...

Sulla ciclabile del Piave alla riscoperta della storia e della biodiversità : Il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d'acqua che ha fatto grande Venezia tra '400 e '500, è il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in ...

Sulla ciclabile del Piave alla riscoperta della storia e della biodiversità : Il Piave, fiume Sacro alla Patria e corso d’acqua che ha fatto grande Venezia tra ‘400 e ‘500, è il grande protagonista di un percorso ciclabile che si snoda per 220 km, partendo dalle Sorgenti in provincia di Belluno e giungendo fino al mare Adriatico, vicino Jesolo in provincia di Venezia, dopo aver attraversato il bacino idrografico del fiume nel territorio della provincia di Treviso, lungo un percorso che va dai ...

TV - Rai2 : “Sereno Variabile Estate” - viaggio in Sicilia alla scoperta della Costa dei Ciclopi : Il lungo viaggio di Sereno Variabile Estate, in onda domenica 17 giugno alle 13.45 porterà i telespettatori di Rai2 in Sicilia, sulla Costa dei Ciclopi, alla scoperta di Aci Castello e del suo caratteristico borgo marinaro, Aci Trezza. Proprio da Aci Trezza Osvaldo Bevilacqua uscirà a bordo di un’imbarcazione dal fondo trasparente per scandagliare i suggestivi scogli dei Ciclopi, e parlerà dei miti e delle leggende che ancora aleggiano sulle ...

ULISSE - IL PIACERE DELLA scoperta/ Anticipazioni 16 giugno : in viaggio tra le corti del Rinascimento : ULISSE, il PIACERE DELLA SCOPERTA torna in onda oggi, sabato 16 giugno, con una nuova puntata dedicata agli anni del Rinascimento con la vita di corte di Ferrara e Mantova.(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 10:26:00 GMT)

Limbadi alla riscoperta della civiltà magnogreca : Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Limbadi hanno realizzato un importante progetto, con al centro la riscoperta

Visite guidate in provincia di Cosenza alla scoperta della Cicogna bianca : Uno spettacolo raro e straordinario che mescola emozione e scienza , passione e conoscenza orale sullo sfondo di simbologie dalle origini antichissime. Inoltre i volontari LIPU daranno informazioni ...