La rivincita di Claudio Scajola Si riprende Imperia | sconfitto il modello Toti

(Di lunedì 25 giugno 2018) Ladi. A 70 anni l'ex ministro dell'Interno e delle Infrastrutture, uno dei padri di Forza Italia, si. È lui il sindaco, per la terza volta. Era stato primo cittadino dal 1980 al 1982 e dal 1990 al 1995.Nella sfida tutta interna al centrodestra ha superato l'architetto Luca Lanteri, una volta suo delfino, l'uomo del, il candidato del centrodestra unito tenuto insieme dal governatore che da quando si è preso la Liguria non aveva perso un colpo. L'alleanza Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, Area popolare e fittiani aveva vinto a Genova e La Spezia, mai amministrate dal centrodestra, e a Savona. A, a Giovanninon è riuscito il colpo. 'U ministru' ha ancora grande seguito e il no alla sua candidatura pronunciato a voce alta dal governatore e dall'attuale viceministro leghista Edoardo Rixi ha ...