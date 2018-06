La ragazza appena laureata fa visita al padre in cantiere e scoppia i lacrime

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Il video è stato girato in Paraguay. Unada pocoin Scienze dell’educazione parte in treno per raggiungere a sorpresa il, umile operaio edile. Laancora in abiti eleganti e con la voce rotta dall’emozione consegna alla tesi di laurea, ringraziandolo per i sacrifici fatti per farle realizzare i suoi sogni. La gratitudine della figlia si fonde con la gioia e l’orgoglio paterno, sfociando in un caloroso abbraccio che vale più di mille parole L'articolo Lafaalin. L’abbraccio tra i due è commovente proviene da Il Fatto Quotidiano.