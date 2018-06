La proposta del Ministro Costa | ' Vietare le bottiglie di plastica negli edifici pubblici'

Migranti - ipotesi hotspot in Niger : da dove nasce la proposta della costruzione dei centri fuori dai confini della Libia : E’ “Niger” la parola chiave per interpretare lo scambio di interventi avvenuti sul tema degli “hotspot” e dei “centri di accoglienza” per Migranti durante la conferenza stampa congiunta tra Matteo Salvini e Ahmed Maitig. C’è una discrepanza evidente tra quanto affermato dal ministro dell’Interno italiano (“Creare degli hotspot, dei centri di accoglienza ai confini sud della Libia per ...

La nuova proposta del governo italiano sui migranti non ha niente di nuovo : Dentro ci sono cose già discusse o sperimentate da mesi ma nessun «nuovo paradigma di risoluzione dei problemi», come aveva anticipato Conte The post La nuova proposta del governo italiano sui migranti non ha niente di nuovo appeared first on Il Post.

PRE-VERTICE UE SU MIGRANTi : OK proposta CONTE : Premier maltese Muscat : "Meglio delle aspettative" : MIGRANTi, vertice Ue: CONTE a Bruxelles. “PROPOSTA italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il Premier. I 10 punti della bozza italiana, Macron "PROPOSTA coerente"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:30:00 GMT)

Vertice migranti - Conte soddisfatto : "Direzione giusta" I punti della proposta italiana : Ci sono ancora molti movimenti all'interno dell'Europa: è una crisi politica quella che vivono oggi l'Europa e l'Ue su questa materia". "Bisogna avere delle idee chiare e semplici per sistemare" le ...

Cosa pensano i leader europei della proposta italiana sui migranti : Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di migranti. "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del mini-vertice. Si ...

Conte è soddisfatto del vertice sui migranti. Cosa ne pensano gli altri leader e cosa dice la proposta italiana : Il premier italiano sta tornando dalla riunione di Bruxelles, preparatoria del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno prossimi, dedicata alla gestione del flusso di migranti. "Rientriamo a Roma decisamente soddisfatti. Abbiamo impresso la giusta direzione al dibattito in corso. Ci rivediamo giovedì al Consiglio Europeo" scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del mini-vertice. Si ...

Vertice Ue sui migranti - la proposta dell’Italia : la scheda : Vertice Ue sui migranti, la proposta dell’Italia: la scheda Sanzioni a chi non rispetta le quote di ricollocamento e centri di protezione internazionale nei Paesi di transito, fra i 10 punti del documento presentato dal premier Conte Continua a leggere L'articolo Vertice Ue sui migranti, la proposta dell’Italia: la scheda proviene da NewsGo.

Migranti - i punti della proposta italiana : E' articolata in sei premesse e dieci obiettivi: è mirata a proporre una puntuale politica di gestione e di regolazione dei flussi migratori, che sia realmente efficace e sostenibile" spiega il ...

Bruxelles - terminato vertice Ue sui migranti/ I dieci punti della proposta di Conte per superare Dublino : migranti, vertice Ue: Conte a Bruxelles. “proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino”, dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 19:19:00 GMT)

Vertice Ue sui migranti - la proposta dell'Italia : superare Dublino e sanzioni a chi non rispetta le quote : Al Vertice informale fra 16 Paesi dell'Unione Europea per discutere della gestione dei migranti, il premier Giuseppe Conte ha presentato una proposta italiana formata da 10 obiettivi . S'intitola " ...

Migranti - il testo della proposta italiana al vertice di Bruxelles : “L’Europa è chiamata ad una sfida cruciale. Se non riesce a realizzare un’efficace politica di regolazione e gestione dei flussi migratori, rischia di perdere credibilità tutto l’edificio europeo. Occorre un approccio integrato, multilivello che coniughi diritti e responsabilità. L’Italia vuole contribuire costruttivamente alla formulazione di questo nuovo approccio. Dobbiamo passare dalla gestione emergenziale, ...

I dettagli della proposta che l'Italia ha portato al summit Ue sulle migrazioni : Bruxelles, 24 giu. , askanews, Centri di protezione internazionale nei paesi di transito, fuori dall'Ue , in particolare Libia e Niger, , dove poter presentare le domande di asilo; superamento del ...

Migranti - svolta di Conte a Bruxelles : 'Superare trattato di Dublino' /Video Ecco i punti della proposta italiana : È un'Italia con 'l'elmetto' quella che il premier Giuseppe Conte porta oggi al mini-summit di Bruxelles . Sarà, per il docente prestato alla politica, il primo stress test europeo che lo vedrà destreggiarsi tra lo scontro aperto con la Francia e il tentativo di trovare la sponda con quello che oggi appare l'anello debole dell'asse franco-...

Migranti - il testo della proposta italiana per la riforma del diritto d'asilo : Centri di accoglienza per la redistribuzione dei flussi migratori, non solo per i rifugiati ma anche dei Migranti economici. Questo il nucleo del progetto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha...