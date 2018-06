La nuova arma dei palestinesi di Gaza | gli aquiloni incendiari

Annalisa Sassi è la nuova presidente degli Industriali di Parma - : Successivamente all'elezione dei nuovi organi, il giornalista del Sole24Ore Alessandro Graziani ha dialogato sul tema "L'impatto dell'evoluzione del sistema creditizio sull'economia italiana" con ...

Sanità : a Verona nuova app 'Farmamia' per trovare la farmacia più vicina (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Nell’arco di poco, inoltre, la app sarà in grado di fornire ulteriori notizie sui servizi sanitari offerti da ciascuna delle 239 farmacie di Federfarma Verona – spiega Arianna Capri vicepresidente Federfarma Verona -. Tra gli altri le autoanalisi del sangue o i servizi i

Sanità : a Verona nuova app 'Farmamia' per trovare la farmacia più vicina (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - All’avvio dell’app “Farmamia” parte automaticamente un’animazione effetto-radar che identifica le farmacie aperte più vicine all’utente nel raggio di 2 chilometri o sulla base dell’impostazione fornita. L’applicazione mostra tutte le farmacie aperte sulla mappa lasciando

Sanità : a Verona nuova app 'Farmamia' per trovare la farmacia più vicina (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Farmamia” è uno strumento che completa l’offerta già presente anche nel sito dell’Ulss 9 Scaligera per quanto riguarda gli orari delle farmacie, in questo modo si potranno vedere oltre alla geolocalizzazione delle farmacie di turno anche tutte quelle aperte in tempo real

nuova Serie A. Con Empoli e Parma fa festa il Frosinone : Il Frosinone ha battuto 2-0 il Palermo nel ritorno della finale (all’andata 2-1 per i siciliani) ed è tornato in

Giorgio Armani apre la nuova boutique a Firenze : Giorgio Armani ha celebrato l’inaugurazione della nuova boutique in via de’ Tornabuoni 83/r a Firenze con un private party Giorgio’s. Un appuntamento riservato ai soli membri a cui sono dedicate le serate del giovedì sera nell’Armani Privé Club di Milano. Dopo il pop-up di Londra dello scorso aprile, Giorgio’s arriva a Firenze in uno degli edifici più belli del tardo Rinascimento della città: Palazzo Pandolfini. ...

Farmaci : emicrania - una nuova molecola contro il dolore : Secondo il piu' recente studio sui costi delle patologie neurologiche in Europa, l'emicrania ha un costo per l'economia di 18 miliardi di euro l'anno in termini di produttivita' e giornate di lavoro ...

Farmaci : emicrania - una nuova molecola contro il dolore : Efficacia molto elevata, zero tossicità e lunga durata di ogni somministrazione. Sono i principali vantaggi di un nuovo farmaco per la prevenzione dell’emicrania episodica e cronica, patologia che in Italia riguarda 5 milioni di persone. “Si tratta di un anticorpo monoclonale, Fremanezumab, che agisce bloccando l’attività del Cgrp o del recettore Cgrp, la proteina che scatena l’attacco di emicrania – spiega il neurologo e ...

nuova boutique Armani a Firenze : Questa è la prima boutique al mondo con l'isola beauty, ma d'ora in poi tutte le boutique Giorgio Armani avranno uno spazio dedicato alla bellezza. E una bellezza speciale avevano spazi dedicati. ...

Calciomercato Parma - nuova soluzione per la difesa : Calciomercato Parma – Entusiasmo in casa Parma dopo la promozione conquistata nel campionato di Serie A, adesso il club di D’Aversa è al lavoro per costruire una squadra sempre più competitiva. Grande attenzione al reparto difensivo, il preferito rimane sempre Silvestre della Sampdoria, si prova a chiudere la doppio trattativa con i blucerchiati e che riguarda anche Viviano. In caso di mancato accordo con il centrale il Parma avrebbe ...

CAOS SIRIA/ Dall’Isis armato dagli Usa all’Ucraina - così si rischia una nuova guerra : Ci sono alcuni eventi interconnessi e non casuali, che chiariscono molto sulla natura del conflitto SIRIAno. E che possono farne scoppiare un altro tra Russia e paesi Nato. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:08:00 GMT)CAOS SIRIA/ Il nuovo piano di Putin per "congelare" la guerra, di P. Ricciguerra IN SIRIA/ La Merkel cambia strategia: molla Trump e parla con la Russia, di P. Ricci

Crédit Agricole : inaugurata a Parma 'Green Life' - nuova sede gruppo in Italia (3) : (AdnKronos) - Allo smartworking si aggiungono inoltre importanti servizi come l’asilo nido aziendale, la lavanderia e sartoria, la consegna della spesa, il cambio gomme e il ritiro pacchi nonché il servizio take-away per prenotare la cena serale. Crédit Agricole, conosciuta nel mondo come la 'Banque

Crédit Agricole : inaugurata a Parma 'Green Life' - nuova sede gruppo in Italia (2) : (AdnKronos) - Per i vari ambienti il progetto ha inoltre introdotto il concetto di comfort sensoriale, che significa ottimizzazione della qualità degli spazi in termini igrotermici, acustici e illuminotecnici. La progettazione si è sviluppata nella direzione del “risparmio energetico”, inteso come c

Crédit Agricole : inaugurata a Parma 'Green Life' - nuova sede gruppo in Italia : Roma, 8 giu. (AdnKronos) - Un’area ecosostenibile e all’avanguardia con spazi che promuovono un’innovativa filosofia lavorativa. Sono queste le principali caratteristiche di Crédit Agricole Green Life, la nuova sede del gruppo Bancario Crédit Agricole Italia inaugurata oggi a Parma dal Presidente Ar