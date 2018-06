La Lega schiaccia il M5S. I grillini di governo ??perdono Terni e Ragusa

Lo spread sfonda quota 150. Piazza Affari (2 - 3%) schiacciata dai dubbi sul contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Asssicurazioni la migliore dopo opas a 14 euro per delisting...