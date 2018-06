La Lega conferma | “la nostra alleanza è quella di centrodestra”

Comunali - test politico : Lega e M5S cercano la conferma. Affluenza alta - sfiora il 20 per cento : ROMA - L'Affluenza è alta: pari al 19,82% a mezzogiorno in 623 comuni dei 760 chiamati al voto per le Comunali , la Sicilia è esclusa, . Un dato in aumento, visto che alle precedenti elezioni negli ...

Voto in 760 comuni : affluenza in crescita. Test di conferma per Lega e M5S : È del 19,82% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 623 comuni dei 760 chiamati alle urne per le elezioni comunali sulla base dei dati raccolti dal Viminale. Alle precedenti elezioni omologhe, alle ore ...

Comunali - test politico : il Pd teme per le roccaforti rosse. Lega e M5S cercano la conferma : Politica Amministrative, Di Maio: "Governo sarà dalla parte dei sindaci M5S". Martina: "Hai il dovere di servire tutti i Comuni"

Sicilia - Riesame : “I Caputo non raggirarono elettori”. Pagano (Lega) : “Conferma che non ho comprato voti” : Lo scorso 20 aprile, qualche giorno dopo essere finiti ai domiciliari con l’accusa di attentato ai diritti politici dei cittadini, ai fratelli Mario e Salvino Caputo furono revocati gli arresti dal Tribunale del Riesame, che ora ha depositato le motivazioni. Mario, fratello dell’ex parlamentare regionale del centrodestra Salvino, era stato candidato alle elezioni Siciliane del 5 novembre scorso, nella lista della Lega, in sostituzione dell’ex ...

Morgan Stanley conferma che la strategia economica di M5S+Lega ridurrà il debito - sempre che non si sfori troppo il deficit - : allora ... : ... ossia sforando Maastricht La conseguenze della prima e seconda opzione saranno: tasse alzate : lento degrado e crollo a termine dell'economia italiana, con svendita assets italiaci a basso prezzo e ...

Governo Lega-M5s - Conte premier incaricato da Mattarella/ “Confermare Italia in Ue : Carta prima del Contratto” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella dà incarico a Giuseppe Conte al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di Governo". Salvini e Di Maio, "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:15:00 GMT)

Governo - l'ultima mossa del Colle : la conferma di 5Stelle e Lega per Conte : Prima di convocare il professor Giuseppe Conte per conferirgli l'incarico a formare il Governo giallo-verde, Sergio Mattarella ha voluto vederci chiaro. E, quasi a fissare una distanza da questa ...

M5s - Lega : nuovo vertice in mattinata per confermare nome del candidato premier : 'Oggi comincia la terza Repubblica' commenta Luigi Di Maio. 'O si parte subito con il governo o si torna al voto', aveva avvertito ieri Matteo Salvini -

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

Diritti tv - la Lega conferma Mediapro : "Ma versino 186 milioni entro 48 ore" : Avanti con Mediapro, per ora. È la linea passata nell'assemblea della Lega Serie A. Sono state effettuate per ora due votazioni sui Diritti tv. Approvata con 14 voti su 17 una delibera in cui si ...

Governo M5s-Lega - Salvini conferma Conte come candidato premier : Giuseppe Conte rimane il candidato premier di M5s e Lega. Lo ha confermato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, spiegando che sono state accolte "le indicazioni degli amici Cinque stelle". Salvini ...

CHI È GIUSEPPE CONTE/ Video : Di Maio - “è il candidato premier per Governo M5s-Lega”. Ma Salvini non conferma.. : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra. «Il nome che abbiamo fatto al presidente della Repubblica è quello di GIUSEPPE CONTE che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo Paese. E' cresciuto a San Giovanni Rotondo, si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un ...

M5S e Lega confermano la bozza e fanno marcia indietro sull'euro : M5S e Lega confermano la bozza del 'Contratto per il governo del cambiamento', pubblicata in esclusiva da Huffpost, e fanno marcia indietro sull'uscita dall'euro.In una nota congiunta si legge: "Il contratto di governo pubblicato dall'Huffington Post è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico. La versione attuale, dunque, non corrisponde a quella ...