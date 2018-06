La guerra di Salvini alle ong ha creato un bel po' di confusione nel Mediterraneo

Matteo Salvini dichiara guerra ai vu cumprà : multe a chi compra : E’ implacabile Matteo Salvini. La nuova battaglia è contro i vu cumprà. Il Ministro dell’Interno annuncia multe a chi acquista

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - 'l'atto ostile' contro Francia e Germania : immigrati - l'Italia va alla guerra : Avanti veloci verso il muro contro muro. Il governo italiano è pronto allo scontro con Francia , Germania ed Europa alla vigilia del Consiglio forse più teso e drammatico degli ultimi anni. E che il ...

Varoufakis insulta Salvini : "Fascista che fa guerra alla civiltà" : Yanis Varoufakis inizia la campagna elettorale in vista delle elezioni europee del 2019, quando si vocifera che si candiderà in Germania con la sua lista 'Diem 25'. E apre le danze attaccando il nuovo ...

Aquarius - Librandi (Pd) : “Salvini? Un incapace che fa guerra alle Ong e ha un ministro che fa paura come Savona” : “In questo momento c’è un attacco ai migranti da parte di questo ministro dell’Interno incapace, che è Salvini. Vuole combattere le Ong e poi mette nel governo uno che fa parte della grande finanza e che mi fa paura solo a pensare. Parlo di un certo ministro Paolo Savona”. Così a Coffee Break (La7) si pronuncia sul caso Aquarius il deputato del Pd, Gianfranco Librandi, il quale loda l’operato del precedente titolare del Viminale: “Gli immigrati ...

L'imam attacca Salvini : "Disumano chiudere le porte a chi fugge dalla guerra" : 'chiudere le frontiere e non far arrivare persone via mare che fuggono dalla guerra è disumano' . L' imam di Trento critica aspramente la linea dura di Matteo Salvini sull'immigrazione, specialmente ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la guerra sotterranea : il 'colpo di mano' grillino - che poltrone prende : Una guerra nascosta, per le poltrone. Sono ore decisive per la pioggia di nomine di viceministri e sottosegretari del governo, e Luigi Di Maio e Matteo Salvini , alla faccia dell'alleanza, cercheranno ...

AUSTRIA - guerra ALL'ISLAM RADICALE : CHIUSE 7 MOSCHEE/ Espulsi imam - reazione Salvini e Turchia - il retroscena : AUSTRIA chiude 7 MOSCHEE e espelle imam vicini a Turchia: pugno duro di Vienna contro predicatori dell'Atib, il cancelliere Kurz sottolinea che "non c'è spazio per radicalizzazioni"(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:08:00 GMT)

Giuseppe Conte - la guerra delle stanze a Palazzo Chigi : braccato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio : È già stata ribattezzata la guerra delle stanze , ed è l'ultimo fronte sul quale si confrontano Matteo Salvini e Luigi Di Maio . È infatti consuetudine, a Palazzo Chigi, che i vicepremier occupino il ...

IMPEACHMENT MATTARELLA : ART. 90 COSTITUZIONE - COME FUNZIONA?/ Salvini : “non è guerra tra me e il Colle” : IMPEACHMENT per MATTARELLA: cos'è e COME funziona lo stato di accusa del presidente della Repubblica previsto dall'ART. 90 della COSTITUZIONE. Ecco la procedura: mancano le Giunte(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 20:32:00 GMT)

Salvini : 'Impeachment? Non è una guerra tra me e Mattarella' : "Domenica per me è stata una gran brutta giornata - ha poi detto alla D'Urso -. E' come se avessimo lavorato queste tre settimane per niente. Cosa succede adesso? Chiedetelo a Mattarella, che si è ...

Salvini sconfessa Di Maio : “Non è una guerra tra me e Mattarella” : Matteo Salvini tira le orecchie all’ex alleato Luigi Di Maio. “L’impeachment al Presidente della Repubblica? Io faccio una cosa se

Governo : Salvini - impeachment? Non è guerra tra me e Mattarella : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “Io faccio una cosa se ne sono convinto e la studio. Non è una guerra Salvini-Mattarella”. Così Matteo Salvini, ospite di Pomeriggio cinque, a chi gli chiede dell’impeachment proposto da Fdi e da M5S contro il Presidente della Repubblica. L'articolo Governo: Salvini, impeachment? Non è guerra tra me e Mattarella sembra essere il primo su Meteo Web.

Su Savona è guerra totale tra Salvini e Mattarella : Non è uscito di squadra, nonostante i dubbi del Quirinale e nonostante i mercati che, spingendo in su i rendimenti dei titoli di stato, hanno implicitamente espresso un giudizio negativo sull'esecutivo euroscettico. Paolo Savona resiste come nome più quotato per il ministero dell'Economia. Sulla sua candidatura si stanno concentrando gli ultimi sforzi del M5s e, soprattutto, della Lega Nord. Pur di blindare la nomina, Matteo Salvini ha accettato ...

Matteo Salvini - un terremoto : 'Se lo fa - salta il governo'. Dichiarazione di guerra a Sergio Mattarella : ... 'Questi non hanno capito - si è sfogato riferendosi a Sergio Mattarella e a Luigi Di Maio - che sulla nomina di Paolo Savona al ministero dell'Economia salta il governo. È solo lui il nostro ...