La doccia | il rituale di benessere dell' estate

iodonna

: Quasi le 19.00 e sta per cominciare il mio rituale di doccia, shampoo, maschera e smalto perché domani in udienza c'è il giudice bono. - libra_morena : Quasi le 19.00 e sta per cominciare il mio rituale di doccia, shampoo, maschera e smalto perché domani in udienza c'è il giudice bono. -

(Di lunedì 25 giugno 2018) 'Non so se sono l'unica al mondo, ma dopo aver dato da mangiare a Silas , due anni, non mi resta tempo e faccio colazione sotto la. Ho una tecnica: shampoo, caffè, risciacquo, uova' ha poi ...