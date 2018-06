' La canzone circolare' | Elio e le Storie Tese cantano per l' ambiente

Elio e le Storie Tese - con canzone circolare per Legambiente l’ultimo brano : Che sia l’ultimo valzer oppure che poi ritrovino la voglia di un altro spettacolo, intanto Elio e le Storie Tese si sono sciolti ma per l’addio hanno voluto realizzare un ultimo brano, Canzone circolare. “Ci siamo già sciolti, anzi decomposti – hanno spiegato – e in questo atto di decomposizione non abbiamo voluto lasciare avanzi, ci stiamo riciclando, e abbiamo anche deciso che la nostra ultima Canzone doveva ...

L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'economia circolare : I fondi di caffè diventano "funghi prelibati", "il torsolo sputato" si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po' paradossali della nuova canzone di Elio e le Storie tese, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalista della band che - in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la sua ultima canzone per Legambiente. Un finale super ecologista per parlare in musica ...