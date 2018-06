Koenigsegg - Il primo teaser dell' hypercar per Ginevra

quattroruote

(Di lunedì 25 giugno 2018) Laha diffuso a sorpresa ila novità prevista per il Salone di2019. Si tratta'eredea Agera RS,a quale è stato mostrato un bozzetto del posteriore.Aerodinamica estrema. L'immagine è stata presentata nel corsoa inaugurazione deldealer australiano del marchio svedese. Con tutte le Regera già vendute, la nuovasarà infatti la primache gli appassionati locali potranno ordinare. La forma dei gruppi ottici non richiama quellia Regera, mentre il grande diffusore e l'alettone promettono valori di downforce molto elevati, adatti alle potenze a quattro cifre a cui ormai laci ha abituato. Il recorda Agera RS. Recentemente un esemplarea Agera RS ha stabilito il record di velocità per auto stradali, con una media di 445 km/h nei passaggi e una punta vicina ai 460 km/h. ...