Kiss me first | il romanzo sullo scambio di identità in rete

Kiss Me First - il trailer della nuova serie fra reale e virtuale : Dopo il successo di San Junipero, l’episodio già culto di Black Mirror, e più recentemente del blockbuster di Ready Player One di Steven Spielberg, arriva una nuova produzione che parla di come le persone riescano a sfuggire dalla realtà rifugiandosi nella realtà virtuale. Si tratta di Kiss Me First, la nuova serie Netflix tratta dal romanzo omonimo di Lottie Moggach (e pubblicato in Italia da Editrice Nord, originariamente col titolo ...