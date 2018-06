Killing Floor Incursion - recensione

eurogamer

(Di lunedì 25 giugno 2018), nonostante non lo dia a vedere, è un progetto estremamente ambizioso. Travestito da FPS arcade, tutto piombo, esplosioni e teste di non-morti da far saltare una dopo l'altra, in realtà si impone un obiettivo non da poco: riscrivere alcune regole di game design del genere di appartenenza, dimostrando empiricamente quanto possa fare bene la realtà virtuale, se declinata con condizione di causa, quando utilizzata con rigore, a patto di essere sfruttata con raziocinio. Il termine di paragone più prossimo della creatura di Tripwire Interactive, per quanto assurdo possa sembrare, non è affatto un congenere, quanto un puzzle game pubblicato circa un anno fa, sempre su PlayStation 4. Statik, difatti, creava una corrispondenza diretta tra le mani del videogiocatore, strette attorno al Dualshock 4, e quelle dell'avatar, imprigionate all'interno di strani congegni che ...