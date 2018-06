Juventus | Godin e Cavani per Benatia e Higuain | ecco il piano di Marotta e Paratici

'Juventus pronta a pagare la clausola per Godin' : MADRID - Nel giorno in cui potrebbe chiudere l'accordo con il Valencia per Joao Cancelo , la Juventus resta in Spagna per rinforzare la difesa: secondo 'AS', il club bianconero sarebbe disposto a ...

Juventus : Godin si prende con la clausola. Per De Ligt effetto Raiola : TORINO - L'importante è non farsi trovare impreparati, come è successo un anno fa con l'addio improvviso di Dani Alves. Perché, visto che la Juventus non considera nessuno incedibile, bisogna mettere ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri pronti a pagare la clausola di Godin! : Calciomercato Juventus – Juventus attivissima nelle ultime ore di Calciomercato, prova a prendere forma sempre di più la squadra della prossima stagione di Massimiliano Allegri. Dopo l’arrivo di Emre Can che si candida ad essere il pilastro del centrocampo bianconero, è ormai ai dettagli la trattativa per il terzino destro Cancelo, accordo con il Valencia, nelle casse del club spagnolo circa 38 milioni di euro. Nelle ultime ore altra ...

Juventus : De Ligt più Godin. Marotta lavora al doppio colpo : un big e un talento : TORINO - Inseriti i primi tasselli , Caldara , Spinazzola , Emre Can , Perin e Cancelo , , la Juventus entra nella fase due delle trattative, quella più imprevedibile e scoppiettante. Gli addetti ai ...

Juventus - De Ligt il primo della lista ma occhio a Godin e Savic : TORINO - Al rischio di perdere Medhi Benatia , nel mirino di Arsenal e Marsiglia , si aggiunge il possibile effetto Sarri - Chelsea su Daniele Rugani . Interessi che spingono la Juventus a sondare e ...

Juventus - Benatia fa posto a Godin o De Ligt : TORINO - Non è certo per caso se, nonostante l'arrivo sicuro di Mattia Caldara , la Juventus da un po' di tempo sta intensificando il monitoraggio del panorama dei difensori centrali. Nonostante la ...

Calciomercato Juventus - sale Godin se va via Benatia : TORINO - Il mercato è fatto di incastri e nel caso della Juventus un sacrificio in nome del bilancio viene fatto ogni estate. Dopo Vidal , 2015, , Pogba , 2016, e Bonucci , 2017, , il maggior ...