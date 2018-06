Juventus | è fatta per Cancelo | ora le visite mediche e la firma

Juventus - è fatta per Cancelo : domani le visite mediche : TORINO - Dopo Emre Can e Perin , ecco il terzo colpo di mercato della Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l'accordo con il Valencia per l'acquisto a titolo definitivo di Joao Cancelo . La Juve si è ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : 'Cancelo in bianconero - è quasi fatta' (RUMORS) : Joao Cancelo è uno dei principali nomi in circolo per quel che riguarda il Calciomercato della Juventus. Il difensore esterno portoghese potrebbe essere il nome più azzeccato per sopperire alle partenze di quelli che sembravano essere due “eterni” juventini, ovvero Asamoah e Lichtsteiner. Il nome del giocatore che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Inter (ma di proprietà del Valencia) è il secondo in casa bianconera dopo quello di ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Perin : operazione da 15 milioni. Firmerà per 4 anni : Mattia Perin è praticamente il nuovo portiere della Juventus, accordo concluso e ultimi dettagli limati tra Juventus e Genoa, che incasserà dodici milioni di euro più tre di bonus. Quattro anni di ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Emre Can : si complica invece la pista Darmian : La Juventus ha risolto gli ultimi dettagli relativi ad Emre Can, il centrocampista firmerà un contratto di quattro anni. Distante invece la fumata bianca per Darmian La Juventus ha chiuso l’affare Emre Can, il centrocampista in scadenza con il Liverpool può già considerarsi un calciatore bianconero. Accordo concluso sulla base di un contratto di quattro anni, che verrà firmato una volta che Emre Can abbia superato le visite mediche. ...

Calciomercato Juventus - è fatta per Darmian : tutti i dettagli economici : Calciomercato Juventus – La Juventus ha iniziato a muoversi sul mercato, nelle ultime ore definita una trattativa importante per la prossima stagione. E’ fatta per il nuovo terzino destro che si giocherà il posto da titolare con De Sciglio, stiamo parlando di Matteo Darmian del Manchester United, nelle ultime ore definiti gli ultimi dettagli. Nelle casse del club inglese circa tredici milioni di euro mentre per il calciatore è pronto ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : “quasi fatta per un nuovo centrocampista” [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus non si ferma e ha intenzione di costruire una squadra ancora più importante in vista della prossima stagione. Nel frattempo arrivano novità importanti direttamente dalla Spagna, il futuro di Adrien Rabiot sembra destinato a diventare bianconero. Si allontana infatti il rinnovo del contro con il Psg e starebbe valutando la possibilità di trasferimento in Italia, trattativa considerata dai media in stato ...

Calciomercato Juventus - l’annuncio di Marotta : “è fatta per Emre Can - le ultime su Milinkovic - Morata e Pogba” : Calciomercato Juventus – La Juventus pensa alla prossima stagione con l’intenzione di essere grande protagonista e tentare l’assalto al Triplete, il pensiero della dirigenza è rivolto al mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Ecco le importanti dichiarazioni di Marotta allo Sporting Club di Torino: “Emre Can si definisce in 10 giorni. Douglas Costa lo riscatteremo e rimarrà. Perin? Vogliamo un grande ...

Juventus - Allegri/ “Grosso passo avanti per lo scudetto - ma non è fatta - ora la Coppa Italia” : Juventus, Allegri dopo la vittoria contro il Bologna: “Grosso passo avanti per lo scudetto, ma non è fatta, ora la Coppa Italia”. Predica calma il Conte Max, che vuole battere il Milan(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:59:00 GMT)

Serie A - Grygera : «Per lo scudetto è fatta. La Juventus resta fortissima» : TORINO - Zdenek Grygera , ex difensore della Repubblica Ceca con trascorsi alla Juventus , Ajax e Sparta Praga, è stato ospite stamattina sulle frequenze di Radio Onda Libera: "Se la corsa alla ...