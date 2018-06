: Turchia: l'italiana fermata, 'Sono libera' #pcexpander #cybernews #notizie #news #socialmedia - pcexpander : Turchia: l'italiana fermata, 'Sono libera' #pcexpander #cybernews #notizie #news #socialmedia - RadioLondra_ : Turchia: l'italiana fermata, 'Sono libera’. Cattafesta a Radio Capital, 'me la sono cavata con poco’ - CyberNewsH24 : #Italiana fermata in Turchia:sono libera -

, me lacavata con poco: una notte in carcere, dovestata trattata benissimo". Così Cristiana Cattafesta, la cittadinaindove si trovava per svolgere attività di osservazione elettorale per il principale partito filo-curdo del paese, l'Hdp.(Di lunedì 25 giugno 2018)