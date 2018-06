Italia | Salvini in partenza per Libia | annuncio su Twitter

Migranti - Salvini : bene Conte a Bruxelles - Italia si è fatta sentire : "bene il premier Conte a Bruxelles, finalmente dopo anni di silenzio l'Italia torna ad avere una voce forte in Europa!". Così il ministro dell'interno Matteo Salvini al termine del vertice Ue in cui ...

In Europa - l'Italia con il cattivo viso di Salvini e il buon gioco di Conte : Al contrario, la buona politica, quella di Conte per intenderci, può regalarci ancora qualche soddisfazione.

Salvini - il nomade e il maxi risarcimento che ha fatto arrabbiare tutta Italia : Magaiber Sulejmanovic è nato nel 1992 a Torino, da allora è un cosiddetto "abusivo" che vive in uno dei tanti campi nomadi non regolamentati. Nel 2013 mentre fuggiva da un posto di blocco a bordo di una Fiat...

Malta attacca L’Italia : Siete Disumani - Lifeline a Salvini : Trasportiamo esseri umani - non carne : Malta attacca L’Italia: Siete Disumani, Lifeline a Salvini: Trasportiamo esseri umani, non carne Nuovo attacco al governo dopo quelli di… L'articolo Malta attacca L’Italia: Siete Disumani, Lifeline a Salvini: Trasportiamo esseri umani, non carne proviene da Essere-Informati.it.

Macron : "in Italia non c'è una crisi migratoria". Salvini : "arrogante - apra i porti francesi" : 18.24 - Anche l'altro vicepremier e ministro dello Sviluppo-Lavoro Luigi Di Maio replica al presidente francese, via Facebook: "Le dichiarazioni di Macron sul fatto che in Italia non esista una crisi migratoria dimostrano come sia completamente fuori dalla realtà. Evidentemente i governi Italiani precedenti gli avevano raccontato che il problema non esisteva, forse per far continuare indisturbato il business dell'immigrazione. È ufficialmente ...

Anche la Spagna attacca l'Italia ma Salvini non tace : A ridosso del vertice Ue, Anche la Spagna attacca l'Italia In questi giorni hanno animato la cronaca europea soprattutto i battibecchi tra il primo ministro francese , Macron , ed il ministro dell'...

Salvini fa la lista nera delle Ong : ‘Si possono scordare di raggiungere l’Italia’ : Mentre si consuma lo scontro tra il governo italiano e quello maltese sul destino della nave Lifeline di una ong tedesca con a bordo più di 200 migranti, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO], alza il tiro su tutte le imbarcazioni delle Organizzazioni non governative presenti in questo momento nel Mar Mediterraneo, Lo fa, come al solito, pubblicando un post sul suo profilo Facebook in cui stila un elenco dettagliato di tutti i natanti ...

Macron : in Italia non c’è crisi migratoria. Salvini : «Arrogante - apra le frontiere» | : Botta e risposta fra il presidente francese e il ministro Italiano, mentre un cargo con 110 migranti è bloccato al largo di Pozzallo e l’equipaggio della nave Lifeline chiede rifornimenti

Lifeline - capitaneria Italiana : "Rivolgetevi a Tripoli"/ Migranti - comandante Ong : "Salvini venga ad arrestarmi" : Lifeline, capitaneria italiana:"Rivolgetevi a Tripoli": Migranti ancora in mare in attesa di destinazione. Salvini non si smuove, il comandante dell'Ong lo sfida: "Viaggi insieme a noi".(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:37:00 GMT)

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso Ballottaggio : immigrazione - gli Italiani danno "ragione" a Salvini : SONDAGGI politici, Verso i Ballottaggi delle ELEZIONI COMUNALI 2018: immigrazione, Salvini e la Lega fanno il 'botto' anche nell'elettorato M5s.

