ITALIA - Giornata mondiale contro la droga Villa Maraini e CRI per strada

Segno meno per il comparto Sanitario ITALIAno - -1 - 30% - - giornata depressa per Recordati - -1 - 78% - : Teleborsa, - Seduta in ribasso per l'indice delle aziende sanitarie in Italia, preannunciato dall'andamento debole dell'EURO STOXX Health Care. Il FTSE Italia Health Care ha avviato la giornata a ...

Segno meno per il comparto Sanitario ITALIAno - -1 - 30% - - giornata depressa per Recordati - -1 - 78% - : Seduta in ribasso per l' indice delle aziende sanitarie in Italia , preannunciato dall'andamento debole dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha avviato la giornata a quota 166382,...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti i risultati della seconda giornata. La vittoria del Marocco obbliga l’ITALIA a vincere martedì : Si è svolta quest’oggi la seconda giornata del torneo di Calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, in corso di svolgimento a Tarragona e riservato agli Under 18. Di seguito l’andamento delle tre partite di oggi: GRUPPO A – Spagna-Bosnia Erzegovina 2-1 Dopo aver battuto l’Algeria per 4-1, la Spagna regola anche la Bosnia&Erzegovina per 2-1. Al sesto minuto, sblocca le marcature Abel Ruiz Ortega, attaccante del ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della seconda giornata. Valanga di medaglie per l’ITALIA. Paltrinieri e Panziera sugli scudi : seconda giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Gregorio Paltrinieri conquista l’oro che mancava alla collezione. I 1500 stile libero sono suoi e mai in discussione. Il 14’46″25 è sufficiente per ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Suhl 2018 : due ottimi bronzi per l’ITALIA nella prima giornata : prima giornata di gare in Coppa del Mondo junior di Tiro a segno, che si disputa a Suhl (Germania). Arrivano già ottime notizie dal poligono maschile e femminile: nella carabina 50m donne Sofia Benetti raggiunge il terzo posto, stesso risultato anche nella prova a squadre della pistola 50m uomini. Andiamo con ordine: la prima italiana a sparare è proprio la tiratrice di Appiano San Michele nella carabina 50m, che attraverso una prestazione ...

Giochi del Mediterraneo – Vela : ottima partenza per gli ITALIAni nella prima giornata di regate : XVIII edizione dei Giochi del Mediterraneo: prima giornata di regate a Salou, sede velica della rassegna sportiva. Partono bene gli italiani a Tarragona 2018 Dopo l’iconica Cerimonia di Apertura di ieri sera, in cui Tarragona ha celebrato i 3622 atleti che rappresentano qui 26 Paesi dell’area Mediterranea, sono iniziate oggi le regate al porto di Salou, qualche chilometro a sud di Tarragona, sede velica dei Giochi del Mediterraneo 2018. Sono ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : VINCIAMO TUTTO! L’ITALIA chiude con la ciliegina - 4×200 femminile in trionfo : 8 ori di giornata : Anche nelle staffette i nuotatori italiani confermano la propria egemonia in piscina ai Giochi del Mediterraneo 2018. L’Italia quindi nuota nell’oro in questa prima giornata, conquistando in tutto ben otto medaglie del metallo più pregiato, di cui una nella 4x200m stile libero femminile. Sarebbe stato oro anche per gli uomini la 4×100 della stessa specialità, ma gli azzurri vengono puniti per un cambio irregolare. Un vero ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : le finali della prima giornata. Un’ITALIA tutta d’ORO! Valanga di successi degli azzurri : prima giornata di finali nel Nuoto, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valida per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo e le emozioni non sono mancate. Andiamo a raccontarvi quanto accaduto in vasca, con particolare attenzione ai colori azzurri. Che assolo Simona Quadarella negli 800 stile libero femminili! Una prestazione di ottimo livello della 19enne romana, allenata da Christian Minotti, che ha saputo ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Linz 2018 : buona ITALIA nella seconda giornata - Battisti-Venier e quattro senza in Finale : La seconda giornata di gare riserva buoni risultati alla truppa azzurra impegnata nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio a Linz: in Austria si sono svolte semifinali e ripescaggi, nonché alcune finali per le posizioni di rincalzo. Oggi pomeriggio le finali delle specialità non olimpiche e del paraCanottaggio. Andiamo a scoprire i risultati della sessione mattutina. SPECIALITA’ OLIMPICHE Nel due senza senior maschile Salvatore ...

Vela d’altura – Campionato ITALIAno assoluto : oggi ultima giornata di regate : Campionato italiano assoluto Vela d’altura Trofeo DHL: altre due prove ad Ischia, classifica equilibrata: oggi ultima giornata Continua lo spettacolo nel Golfo di Ischia: i velisti impegnati nel Campionato italiano Vela d’altura 2018 hanno disputato due prove, la quarta e quinta della manifestazione. Nel Gruppo A, la quarta prova è stata vinta da Altair 3, la quinta da Reve de Vie. In classifica generale resta al primo posto Altair 3, lo ...

Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018. La prima giornata di gare - amara sconfitta per l’ITALIA : Si è conclusa la prima giornata del torneo di pallavolo femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra italiana. Il resoconto però non è affatto positivo. L’Italia viene sconfitta dalla Grecia, sulla carta più debole della compagine tricolore, al termine di cinque set in cui le ragazze di coach Massimo Bellano non hanno dimostrato il loro miglior livello di gioco. ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : la prima giornata si chiude con le vittorie di Spagna e Francia dopo il pareggio dell’ITALIA : La prima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona è stata caratterizzata dai primi incontri del torneo di Calcio a cui partecipano dieci nazionali under 18 del Mare Nostrum. Oggi si sono giocate le prime partite dei 3 gironi: Italia-Marocco, Francia-Turchia e Algeria-Spagna. Partiamo dalla partita che ci coinvolge maggiormente, nella quale gli azzurrini guidati dal CT Daniele Franceschini hanno pareggiato 2 a 2 contro i campioni in ...

Giornata mondiale del cane in ufficio : Genova capofila in ITALIA| : Negli uffici comunali si può lavorare con Fido sotto la propria scrivania: «In un anno abbiamo assistito al miglioramento dei rapporti tra uffici, oltre a una miglior produttività»

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : l’ITALIA punta a fare incetta di medaglie nella prima giornata : Domani finalmente si comincia. Il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna) sarà teatro di una tre giorni di gare di Nuoto molto interessante, valida per i XVIII Giochi del Mediterraneo. Una rassegna utile per sondare la condizione in vista degli eventi internazionali futuri, uno su tutti gli Europei 2018, programmati dal 3 al 9 agosto a Glasgow (Gran Bretagna). In casa Italia ci sono grandi aspettative. Nell’edizione edizione ...