Italia | ballottaggi | crollo Pd Martina | ricostruire

Lega - Fedriga : 'Ai ballottaggi dato clamoroso. Alleanza di centrodestra - ma Forza Italia deve capire una cosa' : 'Un dato clamoroso, che supera aspettative già ottime'. Esulta il leghista Massimiliano Fedriga , neo governatore del Friuli Venezia Giulia . Questa volta ai ballottaggi il trionfo del centrodestra ...

Ballottaggi delle Comunali - Pd cancellato dall'Italia : trionfo centrodestra - prende le rosse Siena - Pisa e Massa : Centrosinistra e Pd spazzati via dai Ballottaggi delle Comunali : in un colpo solo perdono le roccaforti rosse in Toscana, Siena , Pisa e Massa , finite tutte al centrodestra. Così come Ivrea, sempre ...

Messina - Cateno De Luca trionfa al ballottaggio : è il primo nella Storia d'Italia a diventare Sindaco in 3 Comuni differenti : ... dietro l'atteggiamento burbero e lo stile folkloristico, De Luca cela importanti doti amministrative e una grande esperienza politica che ci lasciano immaginare che non avrà particolari problemi a ...

Il Cdx avanti in otto capoluoghi Quattro al Csx e due ai 5 Stelle Ballottaggi - le stime di AffarItaliani.it : Su Affaritaliani.it le previsioni sul voto di oggi realizzate dal sondaggista Alessandro Amadori (si tratta di una valutazione statistica) sul secondo turno delle elezioni comunali nei 14 capoluoghi di provincia chiamati al voto Segui su Affaritaliani.it

Ballottaggi - Italiani al voto : M5s in corsa solo in 7 Comuni - Centrodestra prova il "cappotto" : Urne aperte fino alle 23 in 75 Comuni al voto di Ballottaggio per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale. A questi si aggiunge il

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Verso Ballottaggio : immigrazione - gli Italiani danno "ragione" a Salvini : SONDAGGI politici, Verso i Ballottaggi delle ELEZIONI COMUNALI 2018: immigrazione, Salvini e la Lega fanno il 'botto' anche nell'elettorato M5s.

Ballottaggi - tre milioni di Italiani al voto per i sindaci di 75 comuni - 14 i capoluoghi : Nella maggior parte delle città la sfida è tra centrodestre e centrosinistra, Cinquestelle in corsa solo in 7 comuni. In Toscana il Pd prova a resistere alle pressioni del centrodestra a trazione ...

Ballottaggi - tre milioni di Italiani al voto : il Pd prova a resistere in Toscana. Lega all'attacco - test per M5S : ROMA - Un centrosinistra che prova a difendere le sue roccaforti, nel centronord. Con riflettori puntati soprattutto su tre Comuni della Toscana e su Imola. Sembra questo il tema dominante del ...

Il secondo round dei ballottaggi : al voto 2 - 8 milioni di Italiani. Incognite roccaforti rosse per il Pd : Nuovo appuntamento con le urne domenica 24 giugno per oltre 2 milioni e 793 mila italiani chiamati al ballottaggio per l'elezione del sindaco in 75 comuni e nel III municipio di Roma Capitale. Si tratta di Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, di regioni a statuto ordinario e a statuto speciale (Sicilia e Sardegna), quelli nei quali per essere eletti al primo turno bisognava avere ottenuto il 50 per cento più uno dei voti. ...

Ballottaggi - domani al voto 3 mln di Italiani : Giornata di silenzio elettorale prima del nuovo test per i Ballottaggi in 75 comuni. I duelli più attesi quelli in 14 capoluoghi di provincia. Speciale del Tgla7 a partire da mezzanotte -