Sorpresa dall'Istat : il Pil cresce più piano nelle regioni del Centro Italia : +0,9% il Prodotto interno lordo nel 2017, dimezzato rispetto alla crescita media nel Nord, e inferiore anche al Mezzogiorno, +1,4% -

Istat - il Pil è in crescita : Nord in testa con +1 - 8% : Secondo le stime preliminari dell' Istat , nel 2017 il Prodotto interno lordo , Pil, itliano ha registrato una crescita. I dati indicano un incremento superiore alla media nazionale nel Nord Ovest e ...

Istat : il PIl cresce al Nord e al Sud - incremento più lieve al Centro : Nord-ovest e Nord-est a +1,8% nel 2017. Bene anche il Mezzogiorno a +1,4%, mentre le regioni del Centro raggiungono un modesto +0,9%

Pil - l'Istat conferma le stime : primo trimestre +0 - 3% - annuo +1 - 4% : Crescono i consumi grazie all'aumento della spesa delle famiglie, battuta d'arresto per gli investimenti, in diminuzione anche l'export

Coldiretti - dati Istat sul PIL : calano i consumi alimentari nel Mezzogiorno : calano dell’1,1% i consumi alimentari nel Mezzogiorno in contrapposizione all’aumento record registrato nel Centro Italia (+5,6%), nel Nord Est (+5%) e, in misura minore, nel Nord Ovest (+3,3%). E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Ismea relativi al primo trimestre dell’anno, in occasione della diffusione dei dati Istat sul Pil. La spesa alimentare in crescita mediamente dell’1,4% è – sottolinea la Coldiretti – la principale ...

Istat : Pil conferma crescita I trimestre : 11.13 Nel primo trimestre il Pil italiano, destagionalizzato e corretto per il calendario, è salito dello 0,3% sul trimestre precedente e dell'1,4% su base annua. Lo rileva l'Istat, confermando le stime sui primi tre mesi del 2018. Rivista al rialzo la crescita congiunturale per il 4° trimestre 2017, dal +0,3% a +0,4%. Dopo tale aggiustamento, il Pil del primo trimestre risulta quindi "in leggera decelerazione" congiunturale. Il rallentamento ...

Istat : nel 2018 si prevede un aumento del Pil pari all'1 - 4% : Un effetto più incisivo dei provvedimenti a favore degli investimenti potrebbe invece costituire un ulteriore elemento di stimolo all'economia.

L’Istat : “Il Pil italiano crescerà del + 1 - 4 per cento”. Ma c’è il rischio ribasso per petrolio e commercio : Nel 2018 il prodotto interno lordo dell’Italia è previsto crescere dell’1,4% in termini reali. Lo indica L’Istat che ha pubblicato oggi Le prospettive per l’economia italiana nel 2018. L’istituto nazionale di statistica precisa che «l’attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una più moderata evolu...

Istat conferma stime Pil 2018 all'1 - 4% : 11.07 Per il 2018, l'Istat conferma la stima di crescita del Pil dell'1,4% in termini reali. Fondamentale il contributo della domanda interna. Tuttavia, sottolinea l'Istat,permangono alcuni rischi: un rallentamento del commercio mondiale dello 0,5% e un aumento del 10% del prezzo del Brent farebbero infatti frenare la crescita all'1,2%. Migliora l'occupazione, che crescerebbe dello 0,8% in termini di unità di lavoro.Disoccupazione in lento ...