Isis | gambiano arrestato a Napoli «Allah mi parla» | il delirio di Sillah

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : “Io sono un soldato di Dio” : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: “Io sono un soldato di Dio” proviene da NewsGo.

Terrorismo - nelle carte il racconto del gambiano Touray : “Addestrati come militari”. È caccia agli altri soldati di Isis : Una “rete” di gambiani addestrati, giorno e notte, in un campo chiamato mo’askar nel deserto della Libia insieme a egiziani, sudanesi, kenyoti. Settanta, forse cento soldati di Isis che, alla fine di due mesi di lezioni su come usare i mitragliatori Ak47 ed esplosivi, hanno lasciato i capannoni per diventare jays ovvero soldati sul territorio, istishad con missioni da kamikaze, o egeremas, cioè militari che possono trasformarsi ...

Napoli - terrorismo : fermato gambiano legato all'Isis : Un gambiano di 34 anni, Sillah Housman, è stato arrestato oggi in provincia di Napoli, nell'ambito di un'operazione antiterrorismo condotta in collaborazione da Carabinieri e Polizia. Dalle indagini è emerso che il soggetto aveva dei collegamenti con l'Isis. Secondo gli elementi in possesso delle forze dell'ordine, l'uomo stava pianificando un attentato terroristico da compiere in Spagna o in Francia. Il suo arresto è legato a quello di un ...

Fermato a Napoli un gambiano legato all'Isis : "Sono un soldato di Dio" : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Fermato a Napoli un gambiano legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

NAPOLI - ARRESTATO UN ALTRO GAMBIANO DELL’Isis/ Ultime notizie : “soldato di Allah - sento la sua voce” : Isis, GAMBIANO ARRESTATO per terrorismo a NAPOLI: il 34enne Sillah Osman stava progettando attentato in Spagna o Francia. Giunto in Italia nel 2016, è ritenuto pericoloso.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 16:25:00 GMT)

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava attentati in Spagna e Francia proviene da NewsGo.

Arrestato gambiano fedele all'Isis. "Sono soldato di Dio" : Sillah Ousman, 34enne del Gambia è stato Arrestato a Napoli con l'accusa di essere legato all'Isis. Era partito alla volta della Libia insieme a un altro gambiano, il 22enne Alagie Touray, già ...

Isis - gambiano arrestato per terrorismo a Napoli/ Ultime notizie : addestrato in Libia - progettava attentato : Isis, gambiano arrestato per terrorismo a Napoli: il 34enne Sillah Osman stava progettando attentato in Spagna o Francia. Giunto in Italia nel 2016, è ritenuto pericoloso.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:55:00 GMT)

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all'Isis : progettava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Terrorismo - fermato a Napoli gambiano legato all’Isis : progettava un attentato in Spagna o Francia : Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia Continua a leggere L'articolo Terrorismo, fermato a Napoli gambiano legato all’Isis: progettava un attentato in Spagna o Francia proviene da NewsGo.