Iran - Portogallo 1-1 | finale palpitante | portoghesi agli ottavi

Calcio : Portogallo bloccato dall'Iran : Il Portogallo è riuscito a centrare la qualificazione agli ottavi ma ha rischiato parecchio contro un'altra pretendente, l'Iran, in un match conclu...

Iran-Portogallo 1-1 - Mondiali 2018 : Cristiano Ronaldo stecca - la “trivela” di Quaresma lancia i lusitani ma quanta sofferenza nel finale : Il Portogallo va avanti, “nonostante” Cristiano Ronaldo. Quello che era stato il “plus” dei lusitani nelle prime due sfide del Mondiale con quattro gol e tante prodezze, oggi rischia di essere un peso insostenibile per la squadra portoghese con un rigore sbagliato e una “quasi espulsione” che avrebbe cambiato il suo mondiale e quello dei campioni d’Europa. Finisce 1-1 con un Iran mai domo, inferiore ...

Iran-Portogallo 1-1 - Mondiali 2018 : pagelle e tabellino : Iran-Portogallo, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Spagna-Marocco e Iran-Portogallo : tutte le FOTO di una serata incredibile! : Spagna-Marocco e Iran-Portogallo, due pareggi in questa serata di Mondiali russi, due gare davvero intense terminate tra mille emozioni Spagna-Marocco e Iran-Portogallo sono state le due gare disputate questa sera ai Mondiali di Russia 2018, gare al cardiopalmo. Le due squadre iberiche sono passate al secondo turno, con gli spagnoli primi nel girone, ma che ansia questa sera. Difficoltà per entrambe le squadre uscite dal campo con un pareggio ...

Diretta/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato finale 1-1) streaming video e tv : lusitani agli ottavi! : Diretta Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:53:00 GMT)

Iran-Portogallo 1-1 La Diretta Pari su rigore di Ansarifard : ...del doppio risultato a disposizione per centrare l'obiettivo mentre per l'Iran è indispensabile la vittoria per scavalcare gli avversari e ottenere lo storico ingresso nelle migliori sedici al Mondo. ...

DIRETTA/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : partita ancora apertissima : DIRETTA Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:29:00 GMT)

Iran-Portogallo 0-1 La Diretta Splendido gol di Quaresma : ...del doppio risultato a disposizione per centrare l'obiettivo mentre per l'Iran è indispensabile la vittoria per scavalcare gli avversari e ottenere lo storico ingresso nelle migliori sedici al Mondo. ...

Diretta/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 0-1) streaming video e tv : CR7 sbaglia un rigore! : Diretta Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:06:00 GMT)

VIDEO Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : ecco il gol del vantaggio lusitano firmato da Quaresma : Gran gol di Quaresma nella sfida decisiva per il passaggio del turno contro l’Iran ai Mondiali 2018: proprio al 45′ il Portogallo si è portato in vantaggio: ecco il gran gol del lusitano. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com robertosantangelo@oasport.it

Iran-Portogallo 0-1 - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Iran-Portogallo, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

PORTOGALLO SI QUALIFICA AGLI OTTAVI SE... / Mondiali 2018 : super gol di Quaresma! Risultati utili con l'Iran : Il PORTOGALLO vuole la QUALIFICAzione AGLI OTTAVI dei Mondiali 2018: la cerca contro l'Iran, partendo dai 4 punti nel gruppo B. Per passare il turno i lusitani devono evitare di perdere(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:43:00 GMT)

Diretta/ Iran-Portogallo Mondiali 2018 (risultato live 0-0) streaming video e tv : prevale l'equilibrio : Diretta Iran Portogallo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Entrambe le nazionali vanno a caccia degli ottavi di finale ai Mondiali 2018(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:21:00 GMT)

Iran-Portogallo 0-0 La Diretta Ronaldo - basta un punto per gli ottavi : ...del doppio risultato a disposizione per centrare l'obiettivo mentre per l'Iran è indispensabile la vittoria per scavalcare gli avversari e ottenere lo storico ingresso nelle migliori sedici al Mondo. ...