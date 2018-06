Iran-Portogallo 0-0 La Diretta Ronaldo | basta un punto per gli ottavi

Iran-Portogallo - Mondiali 2018 : risultato e cronaca in diretta live : Iran-Portogallo, gruppo B Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Mondiali - Iran-Portogallo : le tifose Iraniane fanno impazzire il web [FOTO] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Georgina Rodriguez - la fidanzata di Cristiano Ronaldo : dedica d’amore prima di Portogallo-Iran : Georgina Rodriguez: la fidanzata di Cristiano Ronaldo ai Mondiali di Calcio 2018 in Russia Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. La modella spagnola non si perde una partita dell’attaccante portoghese e per questo è volata in Russia, per presenziare ai Mondiali di calcio 2018. Per amore, dunque, Georgina […] L'articolo Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo: dedica ...

Pagelle Live Iran-Portogallo - Mondiali 2018. : Pagelle Live Iran-Portogallo IRAN (4-1-4-1) Alireza BEIRANVAND: Ramin REZAEIAN: Morteza POURALIGANJI: Majid HOSSEINI: Ehsan HAJI SAFI: Saeid EZATOLAHI: Alireza JAHANBAKHSH: Omid EBRAHIMI: Vahid AMIRI: Medhi TAREMI: Sardar AZMOUN: All. Carlos QUEIROZ: PORTOGALLO (4-4-2) Rui PATRICIO: Raphael GUERREIRO: Josè FONTE: PEPE: Cedric SOARES: JOAO MARIO: William CARVALHO: Adrien SILVA: Ricardo QUARESMA: Cristiano RONALDO: Andrè ...

Mondiali 2018 - dove vedere Iran-Portogallo in Tv e in streaming : Con la sfida trairaniani e lusitani si decide il destino del Gruppo B di Russia 2018 L'articolo Mondiali 2018, dove vedere Iran-Portogallo in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili formazioni/ Iran Portogallo : il cannibale CR7. Quote - le novità live (Mondiali 2018) : Probabili formazioni Iran Portogallo: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Scontro tra CT lusitani, entrambe le nazionali cercano il pass per gli ottavi(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:44:00 GMT)