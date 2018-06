Intervista a Marco Borrelli dei Marcondiro - 'Ammore Vero' è il loro nuovo singolo : Marco Borrelli, classe ’76 e cosentino di nascita, inizia a fare musica da quando era piccolissimo. La sua carriera inizia però nel 2001 coproducendo un disco dei Konsentia. Un anno dopo, va in tour con Radioconcerto in Italia, Canada e Francia e compone colonne sonore per Rai Trade. Dopo ben sette anni, l’artista pubblica l’album SpettAttore, nel quale è racchiuso il singolo Il Salto, definito originale da Vincenzo Mollica nel programma ...

'Vogliamo solo far rispettare le leggi del mare'. Intervista a Gian Marco Centinaio : Il settore vitivinicolo è centrale nell'economia italiana e occupa circa il 50% del business. Ha qualche proposta specifica per sostenerlo e per promuoverlo? 'Vino significa Italia in tutto il mondo. ...

Marco Armani Intervista Gossipetv : "A Ora o mai più non partecipo per vincere" : Marco Armani intervista Gossipetv: l'avventura a Ora o mai più, il nuovo disco e tanto altro Marco Armani è al settimo cielo per il suo ritorno sulle scene, grazie al nuovo programma di Rai Uno Ora o mai più. E nell'intervista che ha rilasciato a noi di Gossipetv, Marco non ha nascosto tutto il proprio entusiasmo