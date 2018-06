Inter | assalto a William Carvalho | offerto Joao Mario allo Sporting Lisbona RUMORS

Recoba ci crede : «Inter - tra un anno assalto allo Scudetto. E Lautaro...» : Le parole del Chino Recoba in un'intervista con La Gazzetta dello Sport in cui commenta l'ottima stagione dei nerazzurri di Spalletti

Inter - si complica Dembelè : parte l’assalto a William Carvalho : William Carvalho piace eccome a Spalletti ed Ausilio, il calciatore dello Sporting de Portugal potrebbe cambiare maglia in estate dopo quanto accaduto nello scorso anno La trattativa per Dembelè va a rilento, allora l’Inter ha deciso di cambiare obiettivo. Il club nerazzurro è stato piacevolmente colpito dalle prestazioni di William Carvalho ai Mondiali russi, con la maglia del Portogallo. Non un calciatore che ruba l’occhio, ma una ...

Izzo - assalto del West Ham. Dall'Inter ecco Radu e Valietti : Genova - 'Nessun capriccio da parte di Armando, non è vero quello che si dice in giro. Ha un contratto con il Genoa ed è felice di restare in rossoblù ma se dovessero arrivare delle offerte im ...

Inter - assalto a Dembélé : proposto Joao Mario al Tottenham (RUMORS) : L'Inter è sempre più attiva in questa sessione di mercato visto che, oltre a dover chiudere il bilancio in pareggio entro il 30 giugno per rispettare i paletti della Uefa con il fair play finanziario, deve rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Bisognera' cercare di rinfoltire l'organico in vista del ritorno in Champions League [VIDEO] dopo sette anni di assenza. Il centrocampo è uno dei reparti che potrebbe subire ...

Inter - assalto a Nainggolan : 35 milioni alla Roma : Il belga si avvicina ai nerazzurri, accordo anche sull'ingaggio. Non c'è accordo per Nagatomo al Gala

Inter - offerta per Nainggolan. Stallo Rafinha - assalto a Chiesa : Alla Roma 29 milioni più un giovane. Proposto prestito biennale al Barcellona. La Fiorentina valuta l'ala 70 milioni

Inter - assalto a Chiesa. E Ausilio riprova per Nainggolan : Non siamo al punto "i soldi non sono un problema", ma definirlo semplicemente "Interesse" a questo punto è davvero riduttivo, come raccontano Matteo Brega e Valerio Clari sulla Gazzetta in edicola ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto anche con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : Calciomercato Inter – L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, ...

Inter - assalto a Nainggolan. Ausilio incontra l'agente del Ninja e di Barella : Un caffè per Barella e Nainggolan. L'Inter guarda avanti e avvia una semina ambiziosa. Il responsabile dell'area tecnica nerazzurra Piero Ausilio ieri ha visto in un albergo del centro milanese ...

Calciomercato Inter - assalto a Nainggolan! Contatto con il Cagliari - proposte due contropartite per Barella : L’Inter si muove con decisione sul mercato con l’intenzione di regalare una squadra competitiva al tecnico Luciano Spalletti dopo la qualificazione in Champions League. Dopo gli arrivi di Asamoah, De Vrij e Lautaro Martinez, l’obiettivo adesso è quello di rinforzare il centrocampo. Si pensa sempre al pagamento della clausola rescissoria di Strootman ma sempre dalla Roma, Interessa Radja Nainggolan, vecchio pallino del club nerazzurro, ...

Inter in Champions all'ultimo assalto : Roma La notte dell'Olimpico manda in Paradiso l'Inter con un finale thrilling, molto simile a quello che i nerazzurri avevano vissuto contro la Juventus tre settimane prima. La sponda nerazzurra di ...

Skriniar - assalto di City e Barça. Barricate Inter : no a 50 milioni : Ha svoltato Milan Skriniar, una stagione di alto livello, promosso fra i migliori centrali del campionato, nel mirino di alcune grandi corazzate europee, Manchester City e Barcellona in particolare. ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata e diretta gol live score : Inter - assalto Champions (37^ giornata) : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score dei due anticipi per la 37^ giornata. Si giocano Benevento Genoa e Inter Sassuolo, nerazzurri a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:04:00 GMT)