Innovazione e bonifiche | soluzione obbligata per l' Ilva e il futuro di Taranto

(Di lunedì 25 giugno 2018) Non è possibile affrontare seriamente, e definitivamente, il nodo dell'se non si trovano soluzioni innovative, coraggiose e capaci di coniugare la tutela dell'ambiente, la qualità della vita, la salute dei cittadini e il diritto al lavoro. È questa la posizione che Legambiente ha portato all'importante incontro promosso dal Ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio con le associazioni e i comitati coinvolti nella vicenda del polo siderurgico pugliese.Ildello stabilimento deve prevedere, a nostro avviso, produzioni che non siano più pericolose per la salute e l'ambiente e il governo deve agire senza ricalcare le scelte che negli ultimi 20 anni hanno sempre privilegiato gli interessi dell'industria a scapito di quelli della popolazione. È arrivato il momento di una decisa inversione di rotta.Sono quattro i nodi da sciogliere secondo ...