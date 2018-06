Inghilterra | Dele Alli si allena

Mondiali 2018 - Inghilterra -Panama : dubbio Dele Alli per gli inglesi - Canaleros chiamati all’impresa per sperare : Ad aprire la giornata Mondiale del 24 giugno è Inghilterra-Panama , secondo dei due match della seconda giornata del gruppo G. L’incontro si tiene a Nizhny Novgorod, già teatro di due altre partite nel corso di questa rassegna iridata. L’Inghilterra proviene dal faticoso successo per 2-1 sulla Tunisia, mentre Panama, pur facendo il possibile per comportarsi dignitosamente, ha subito tre gol dal Belgio. Per la nazionale di Gareth ...

Inghilterra in ansia : problemi fisici per Dele Alli : Dele Alli alle prese con un guaio muscolare che potrebbe costringerlo al forfait nella prossima gara della sua Inghilterra ai Mondiali Allenamento a ranghi quasi completi per l’Inghilterra in vista del match di domenica contro Panama, unico assente il centrocampista del Tottenham, Dele Alli, alle prese con un problema muscolare alla coscia rimediato nella sfida contro la Tunisia. La presenza del giocatore 22enne resta in dubbio per la gara ...