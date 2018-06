Indagini genetiche e riproduzione nell’uomo

fondazioneserono

(Di lunedì 25 giugno 2018) Quando una coppia con problemi di fertilità si rivolge allo specialista, il primo approccio è costituito dall’anamnesi. Si tratta un colloquio mirato a raccogliere informazioni su pregresse o attuali situazioni patologiche ereditarie presenti in famiglia nonché sulla storia clinica della coppia (abitudini di vita, ambiente di lavoro, pregressi interventi, infezioni o altri eventi che possano aver avuto una ricaduta sulla fertilità della coppia). Successivamente, la valutazione degli esami ipoteticamente già eseguiti integrata eventualmente da ulterioridi approfondimento, permetterà allo specialista, non solo di perfezionare la diagnosi laddove ve ne sia bisogno, ma di identificare anche potenziali fattori di rischio per la gravidanza, per i nascituri oltre che di identificare il percorso terapeutico più idoneo e le eventuali possibilità di successo a seconda delle tecniche ...