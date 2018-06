Incredibile Torino | ancora un cambio di rotta per Bruno Peres… adesso basta | spunta una

Incredibile Torino - Bruno Peres ci ripensa : tifosi furiosi! : Bruno Peres sta facendo ammattire il Torino con una serie di tira e molla che stanno infastidendo tifosi granata e società Bruno Peres ci ripensa e dice no al Torino in attesa di offerte dal Brasile. Il club granata ha atteso a lungo la conferma della trattativa da parte dell’esterno brasiliano e, dopo l’inserimento del Besiktas, sembrava che il terzino avesse deciso di dire sì all’offerta granata. Tutto fatto dunque, sino al ...

Basket - Incredibile a Torino : Larry Brown possibile nuovo coach! : Larry Brown potrebbe sedere sulla panchina della Auxilium Torino nella prossima stagione, indiscrezione clamorosa per la Fiat Larry Brown, sì proprio quel Larry Brown, verso la panchina dell’Auxilium Torino. Il coach vincitore del titolo NBA nel 2004 con i Detroit Pistons, sarebbe secondo La Stampa, in pole position per sedere sulla panchina di Torino. Si attende il sì di Fiat, che potrebbe nuovamente sponsorizzare l’Auxilium anche ...