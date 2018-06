wired

: Incidente mortale avvenuto in lungotevere della Vittoria: ricerca testimoni - PLRomaCapitale : Incidente mortale avvenuto in lungotevere della Vittoria: ricerca testimoni - pcexpander : Incidente mortale con auto autonoma, la conducente guardava la tv #pcexpander #cybernews #notizie #news #socialmedia - fmlabate : RT @PLRomaCapitale: Incidente mortale avvenuto in lungotevere della Vittoria: ricerca testimoni -

(Di lunedì 25 giugno 2018) A poco più di tre mesi dal 18 marzo 2018, giorno in cui Elaine Herzberg ha perso la vita dopo essere stata investita da un veicolo Uber a guidanoma, il rapporto della polizia di Tempe (Arizona) scagiona la tecnologia; non scagiona del tutto Uber e inchioda l’autista Rafaela Vasquez alle sue responsabilità. La Vasquez non ha tenuto gli occhi sulla strada per più di 6 minuti dei 22 minuti passati alla guida prima dell’impatto. Viene così confermato un dubbio che già aleggiava nei momenti immediatamente successivi l’, quando è stato ricostruito che la vettura viaggiava alla velocità di 65 km/h in condizioni di visibilità buone e non apparivano segni di frenata tali da confermare che ladel veicolo avesse la situazione sotto controllo. Il rapporto cita testualmente che “L’non si sarebbe verificato se la Vasquez avesse monitorato le condizioni del ...