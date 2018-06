In Thailandia 12 ragazzi di una squadra di calcio e il loro allenatore sono probabilmente

Thailandia : continuano ricerche 12 ragazzi nella grotta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Alluvione in Thailandia : 12 ragazzi intrappolati in una grotta : Una squadra di calcio giovanile è intrappolata in una grotta allagata nel nord della Thailandia: i soccorritori hanno raggiunto il luogo in cui si ritiene siano bloccati i ragazzi e il loro allenatore, secondo quanto reso noto dal vice governatore della provincia di Chiang Rai. I ragazzi – tra gli 11 e i 16 anni – sono entrati con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang, in un parco nazionale al confine con Myanmar e Laos: ...