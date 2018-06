In Grecia per la Troika è missione compiuta

Pallamano femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Grecia-Italia 25-31. Buona la prima per le azzurre : Buona la prima: la nazionale italiana femminile di Pallamano, impegnata nel torneo dei Giochi del Mediterraneo, ha vinto all’esordio contro la Grecia per 31-25. azzurre in vantaggio già a metà gara, chiusa sul 15-12, il divario è stato ampliato nel corso della ripresa, con la formazione ellenica incapace di rientrare. Buona prova corale delle italiane, da segnalare le sette reti di Gheorghe e Niederwieser e le sei di Babbo. Tra le greche ...

Troika - scioperi e riforme : 10 anni di Grecia tra crisi e ripartenza : Dopo quasi dieci anni di riforme economiche, tensioni sociali e crisi politiche, la Grecia si avvia a uscire dal piano di aiuti. L’Eurogruppo ha negoziato un ultimo accordo per permettere al paese di godere di un atteso alleggerimento del debito pubblico. In cambio, Atene dovrà sottostare a un controllo passo passo della sua politica economica. Ma ecco le tappe dell’uscita dalla crisi...

La vera partita per la Grecia inizia ora - : Finanza & Dintorni La Troika lascia l'Acropoli ma se i meri numeri raccontano una realtà in miglioramento tra i greci cresce il malcontento sociale. Ora Atene dovrà camminare da sola.

LIVE Volley femminile - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Grecia in DIRETTA. Azzurre per la vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Grecia, esordio della nostra Nazionale di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Le Azzurre partiranno con tutti i favori del pronostico. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti. CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 12.31 Tra pochi istanti dovrebbe iniziare la partita. 12.29 Azzurre con tutti ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia pronta per l’esordio - gli azzurri sfidano la Grecia. Parte la caccia all’oro : Sabato 23 giugno incomincerà l’avventura dell’Italia nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona gli azzurri affronteranno la Grecia nel match d’esordio. I ragazzi di coach Gianluca Graziosi sono i grandi favoriti della vigilia per la conquista della medaglia d’oro e vogliono partire con il piede giusto, sconfiggendo la compagine ellenica che non dovrebbe riservare particolari problemi e ...

Commissione Europea : aiuti a paesi membri per accoglienza rifugiati da Grecia e Italia - : La Commissione Europea è pronta a fornire sostegno finanziario agli stati membri dell'Unione Europea che dichiareranno la propria disponibilità a continuare a ospitare rifugiati presenti in Grecia e ...

Ubisoft ha lavorato con attori greci in Assassin's Creed Odyssey per una maggiore immersione nella cultura della Grecia : Gli sviluppatori dell'atteso Assassin's Creed Odyssey, oltre ad aver apportato interessanti novità nel nuovo gioco, rendendolo il più profondo e divertente della serie, hanno deciso di non snaturare il progetto e, per questo motivo, hanno svelato di aver collaborato con attori greci per la realizzazione dell'imminente episodio.In Assassin's Creed Odyssey, potrete scegliere tra due personaggi, ovvero Kassandra, che sarà doppiata da Melissanthi ...

Macedonia - accordo con la Grecia per il cambio del nome - : L'ex Paese della Jugoslavia si chiamerà Repubblica della Macedonia del Nord. La firma all'intesa mette fine a una disputa che dura dal 1991

Macedonia - firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese : Macedonia, firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese Presente anche l’Alto rappresentante Ue Federica Mogherini Continua a leggere L'articolo Macedonia, firmato l’accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese proviene da NewsGo.

Macedonia - firmato l'accordo con la Grecia per cambiare il nome del Paese : Macedonia e Grecia hanno firmato l'accordo sul cambio di nome del Paese ex jugoslavo in Repubblica di Macedonia del Nord. A siglare il documento d'intesa, in una cerimonia sul versante greco del Lago ...

Lo spread non perdona - c'è il sorpasso : la Grecia ora è considerata più sicura dell'Italia : Continuano le tensioni sui mercati dei capitali [VIDEO]: nella giornata del 7 giugno si è rilevato per alcuni titoli di stato greci a breve un rendimento inferiore ai titoli italiani di pari scadenza. Questo vuol dire che, nella percezione degli operatori finanziari, la Grecia è considerato un emittente meno rischioso dell'Italia rispetto a quella particolare durata temporale. L'incertezza sui provvedimenti concreti, mediante i quali il ...

Grecia - firma per nuovo nome Macedonia : 8.30 La lunga disputa diplomatica tra Grecia e Macedonia potrebbe chiudersi con la firma,oggi,di un accordo storico sulla modifica del nome della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM),nome ufficiale attuale,in "Macedonia del Nord" Per porre fine a questa lite cominciata 27 anni fa allo scioglimento della Jugoslavia ma le cui radici affondano nei secoli,i primi ministri greco Tsipras e macedone Zaev hanno annunciato la scor sa settimana ...

Bonazzoli si gode Mykonos con la sensuale Angela Nasti - la fidanzata del calciatore super sexy in Grecia [GALLERY] : Angela Nasti si gode il sole ed il mare di Mykonos insieme al fidanzato dell’attaccante della Spal Federico Bonazzoli Angela Nasti, sorella della fashion blogger Chiara, è in vacanza con il fidanzato Federico Bonazzoli. L’attaccante della Spal e la bellissima e sensuale fidanzata sono a Mykonos dove si stanno godendo il mare ed il sole della Grecia. Le forme prosperose della ragazza, seguitissima sui social quasi quanto la sorella, ...

Grecia - Centeno : pronta per politica economica dopo-bailout : La Grecia ha corretto molti dei propri squilibri strutturali che la hanno resa il 'caso speciale' nella zona euro, ed è pronta per farsi carico delle proprie decisioni economiche quando ad agosto ...