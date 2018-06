In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 giugno | Conte | ultimo appello all’Europa | “Chi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 giugno : Di Maio : tagli alle pensioni d’oro per aumentare 800mila minime : Il progetto I tagli alle pensioni d’oro per aiutare 800 mila persone L’annuncio – Di Maio: “Senza i contributi tetto a 5.000 euro”. Gli incassi andranno agli assegni sociali. Difficile, però, ricavare più di 300 milioni di Marco Maroni La Repubblica di Canicattì di Marco Travaglio Riceviamo e volentieri pubblichiamo una vigorosa lezione di imparzialità dall’autorevole pulpito di Repubblica, per la penna di Luca Bottura, dal titolo “E ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 giugno : Migranti - Malta mente e risponde picche all’Italia : Migranti Malta mente, l’Ue tace La Lifeline è Aquarius 2 Alla deriva – Ferma nelle acque della piccola isola mediterranea, l’imbarcazione battente bandiera olandese bloccata dai veti. Per loro non c’è nessun porto di Andrea Palladino Il Coniglio Inferiore di Marco Travaglio Per non dimenticare in che mani eravamo, basta un’occhiata ai due ultimi avamposti del defunto renzismo: la Rai e il Csm. Alla Rai, tutta renzizzata per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 giugno : Nino Di Matteo lo ha detto ieri a Milano : il Viminale ritiene che il magistrato non sia più in pericolo : Dopo 27 anni Tolta la scorta a Ingroia. Di Matteo: “È in pericolo” Sorpresa – A maggio il Viminale ha comunicato all’ex pm, “condannato a morte” da Cosa Nostra, che ora non è più “a rischio”. Lui ha risposto, per lasciar traccia del suo dissenso di Gianni Barbacetto S. di Marco Travaglio Mentre il premier Giuseppe Conte ottiene il primo successo internazionale, incassando dalla Merkel la retromarcia di Berlino e Parigi sulla bozza ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 giugno : Svolta governo. Salvini vuol ridurre da 35 a 20 euro la “paga” per chi li assisteTagli ai fondi per i migranti : Sforbiciate – Meno soldi a chi ospita, meno servizi Tagli all’accoglienza da 35 a 20 euro: programmi e rischi Stefano Candiani (Lega): “Lavoriamo a nuove linee guida per i prossimi bandi. ridurremo costi e partecipanti” di A. Man. To. Ro. Operazione Lavatrice di Marco Travaglio Se la Rai fosse un acquario o un rettilario, varrebbe la pena di pagare il biglietto e sedersi lì davanti in osservazione, per godersi uno spettacolo che ...

A Bolzano è spuntato un austriaco che si sta comprando mezza città : sul Fatto in Edicola giovedì torna “A Casa Vostra” : torna domani, giovedì, “A Casa Vostra“, il reportage di quattro pagine che il Fatto Quotidiano dedica alle città d’Italia. Questa volta Ferruccio Sansa ha scritto un’inchiesta su Bolzano. Una città da sempre ai vertici per qualità della vita, per civiltà, per tutela dell’ambiente e del paesaggio. Ma negli ultimi tempi Bolzano sta cambiando faccia: dall’Austria è spuntato René Benko, quarantenne rampante che in ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 giugno : Eyu - tutti i trucchi per far soldi dell’ultima cassaforte renziana : Dalla Coca Cola a Parnasi: trucchi e donazioni di Eyu La Fondazione renziana: corsi, eventi, elargizioni. Entrate in crescita nel 2017 di Luigi Franco e Thomas Mackinson Prevenuti preventivi di Marco Travaglio Fa notizia il sondaggio del TgLa7 sul sorpasso della Lega sui 5Stelle, che farebbero bene a rifletterci: non perché i sondaggi debbano orientare la politica, ma perché i loro elettori sono molto più esigenti degli altri. Sia sulla ...

In Edicola sul Fatto del 19 giugno : Il ministro dell’Interno e il dossier per cacciare i nomadi irregolari : L’ultima sparata “Censimento dei rom”, poi Salvini deve fare retromarcia A Telelombardia annuncia il dossier “etnico” Ma stavolta (anche su input di Di Maio) è costretto ad aggiustare il tiro di Tommaso Rodano Ballusti di Marco Travaglio Tenetevi forte, notizia sensazionale: Sallusti ha scoperto la vergogna. Scrive proprio così: “vergognarsi”. Solo che il verbo non è coniugato alla prima persona singolare, come sarebbe doveroso, almeno da ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 giugno : Nella bozza del provvedimento su cui si sta lavorando al ministero del Lavoro c’è l’idea di rendere “dipendenti” i fattorini legati alle app : Accoglienza Il lato B della Spagna “buona”. Via chi non ha diritto all’asilo Valencia – Ieri mattina sono approdate l’Aquarius e le altre due navi cariche di 630 persone. Ma i migranti economici non potranno restare di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Cecchinato e cecchino. “#Cecchinato impressionante. Un quarto set da urlo, un quarto di finale che ricorderemo al #RolandGarros2018” (Matteo Renzi, senatore ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 giugno : Lanzalone trattò per il patto M5S-Pd con Guerini e altri : Gli incontri Lanzalone, l’onnivoro a caccia di democratici Le manovre dell’ex presidente Acea per un governo Di Maio con il sostegno del Pd di Carlo Tecce Meglio, dunque peggio di Marco Travaglio Abbiamo scritto che il caso Lanzalone dimostra ancora una volta due dei vizi d’origine dei 5Stelle: la mancanza di una classe dirigente affidabile e la disinvoltura nella scelta dei collaboratori. Non è così: magari lo fosse, ma purtroppo non lo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 giugno : L’avvocato-consulente a fine aprile si muoveva per concordare incarichi per Human Technopole e diceva : “Mi manda Di Maio” : Lanzalone in missione a Chigi: “Sono del comitato nomine 5S” A fine aprile, in epoca Gentiloni, l’avvocato va dal governo a chiedere di concordare incarichi per Human Technopole. Ma viene ignorato di Carlo Tecce Tor di Balle di Marco Travaglio Siccome siamo abituati a dare tutte le notizie e a ricevere lezioni dai giornali che ne danno soltanto qualcuna, quelle che fanno comodo agli amici e agli amici degli amici, ieri abbiamo cercato ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 giugno : L’inchiesta Stadio della Roma : il costruttore e la cena con Giorgetti e Lanzalone : L’inchiesta Parnasi: “Sto a fa’ il governo” (con Giorgetti e Lanzalone) La cena – Il 12 marzo il sottosegretario e il presidente di Acea si vedono a casa del costruttore, che ad aprile consiglia il leghista su come dividersi i ministeri di Marco Lillo e Valeria Pacelli Operazione Gattopardo di Marco Travaglio L’indagine sul “sistema Parnasi”, che pareva limitata allo Stadio della Roma e al mondo grillo-leghista, riguarda anche lo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 giugno : La retata del cambiamento. Stadio Roma : nei guai M5S - Lega & C : L’inchiesta – Il nuovo impianto dell’As Roma “Paghiamo tutti per costruire il nuovo Stadio” Parnasi e i suoi “associati per delinquere”: sei in cella. Le intercettazioni: “Spenderò un po’ di soldi sulle elezioni” di Valeria Pacelli Diversi in che senso? di Marco Travaglio La retata Romana porta la questione morale nel cuore dei due partiti che hanno appena dato vita al governo: i 5Stelle e la Lega. E questa è la vera novità ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 giugno : Lega - quei 3 milioni dal Lussemburgo nel mirino dei pm : L’inchiesta Soldi dal Lussemburgo: i pm cercano i milioni della Lega Caccia – Una segnalazione di Bankitalia innesca i pm di Genova: una rogatoria per capire se si tratta dei rimborsi per cui sono stati condannati Bossi e Belsito di Valeria Pacelli e Ferruccio Sansa Ora siate seri di Marco Travaglio Invidiamo sinceramente quelli che, sull’immigrazione, hanno la soluzione in tasca, nell’un senso e nell’altro: accogliere tutti, ...