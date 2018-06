In difesa della tanto odiata terza prova

Migranti - ministro della difesa : “Nell’area di soccorso libica deve agire la Libia” : Migranti, ministro della Difesa: “Nell’area di soccorso libica deve agire la Libia” Migranti, ministro della Difesa: “Nell’area di soccorso libica deve agire la Libia” Continua a leggere L'articolo Migranti, ministro della Difesa: “Nell’area di soccorso libica deve agire la Libia” proviene da NewsGo.

Mondiali - il ct della Svezia detta la tattica : “contro la Germani difesa e contropiede” : Mondiali 2018- difesa e contropiede: è la tattica che la Svezia adotterà domani nel match contro la Germania, per la seconda giornata del Gruppo F del Mondiale russo. “Sappiamo che la Germania avrà maggiore possesso palla, quindi la nostra difesa sarà molto importante”, ha spiegato il ct svedese Jan Andersson alla vigilia del match che si giocherà domani al ‘Fisht Stadium’ di Sochi. “Abbiamo un’idea abbastanza ...

Russia 2018 - il ct della Svezia : 'Con la Germania difesa e contropiede' : difesa e contropiede: è la tattica che la Svezia adotterà domani nel match contro la Germania, per la seconda giornata del Gruppo F del Mondiale russo. 'Sappiamo che la Germania avrà maggiore possesso ...

"TUTTI in campo per TUTTE" : i tornei giovanili in difesa della parità di genere : Sono queste le parole recitate dallo slogan di "TUTTI in campo per TUTTE Onlus", associazione che quotidianamente scende in campo per abbattere le differenze di genere e gli stereotipi nello sport.

Legittima difesa - pronta la proposta della Lega : La Lega di Matteo Salvini ha aperto ufficialmente un altro fronte. Dopo la guerra ai migranti e l'intenzione di creare un'anagrafe dei Rom, ora è la volta di una proposta di legge sulla Legittima difesa, già pronta e depositata presso il sindacato ispettivo dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.È l'Huffington Post a pubblicare in anteprima i punti che compongono la proposta di legge finalizzata a dare massima libertà di rispondere a ...

difesa europea - ecco la proposta della Commissione per il Fondo da 13 miliardi : IL Fondo PER LA PACE E IL PACCHETTO Difesa Off-budget c'è poi la "european Peace facility", che potrebbe valere 10,5 miliardi di euro, e che è progettata per finanziare le missioni della Politica di ...

Matteotti. Raggi : grande esempio di difesa della libertà : Politica Roma – “Oggi ricorre il 94° anniversario dall’uccisione di Giacomo Matteotti. Dopo quel 10 giugno del 1924 seguirono anni bui e terribili ed e’ nostro dovere ricordare e rendere omaggio ad un uomo e un politico che, ancora oggi, e’ un grande esempio di difesa della liberta’”. Lo scrive su facebook la sindaca di RomaVirginia Raggi. “Giacomo Matteotti- prosegue- denuncio’ violenze e ...

Ministero della difesa : come le armi americane finiscono in mano ai terroristi in Siria - : ... Jabhat al-Nusra e dello Stato Islamico, i cui obiettivi, per coincidenza con la politica di Washington, sono il rovesciamento del governo legittimo della Siria", ha detto Konashenkov.

difesa : Donazzan (Fi) - da sempre d'accordo con reintroduzione della leva (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il servizio militare ha portato alla formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e socialmente impegnati: gran parte del sistema di protezione Civile, vanto nazionale e unicum nel quadro europeo, poggia su uomini che hanno avuto l’occasione di sperimentare il s

difesa : Donazzan (Fi) - da sempre d'accordo con reintroduzione della leva : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - “Sono da sempre favorevole alla reintroduzione della leva militare obbligatoria ed in più occasioni ho fatto mie le parole del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, da tempo impegnato su questo fronte. Non posso che accogliere favorevolmente l

RIFORMA PENSIONI/ Giovani Confindustria a difesa della Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Giovani Confindustria a difesa della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 giugno(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:22:00 GMT)

Maltempo Liguria : 380.000 euro dalla Regione per la difesa della costiera Levante : Trecentottantamila euro per interventi di difesa costiera a seguito degli eventi dovuti al Maltempo che si è abbattuto sulle coste del Levante ligure lo scorso dicembre. Sono stati stanziati oggi dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alla difesa del Suolo Giacomo Giampedrone, dopo che lo scorso dicembre alcune violenti mareggiate avevano distrutto ampi tratti di litorale nei Comuni di Zoagli, Sestri Levante e Moneglia. In ...

Nemi - alla Sagra delle fragole anche Francesca Trenta - sorella del ministro della difesa : C'era anche Fancesca Trenta, sorella del neo minsitro della Difesa, alla Sagra delle fragole di Nemi. Trenta, che dirige l'associazione Flauto Magico, ha curato il concerto-danza, uno degli ...

Governo - la ministra della difesa Trenta dispone il trasferimento del marito ad Affari Generali : La ministra della Difesa Elisabetta Trenta – già al centro nei giorni scorsi di una polemica giornalistica – al suo primo giorno al dicastero ha chiesto il trasferimento, a decorrere da oggi, del capitano Claudio Passarelli, suo marito, da ufficiale addetto alla segreteria del vice direttore nazionale degli armamenti all’ufficio Affari Generali. Si tratta, fanno sapere fonti vicino al ministro, di uno spostamento richiesto “per ...