Imperia | Scajola verso la vittoria

Imperiapost L'informazione libera della tua città ELEZIONI Imperia : CLAUDIO SCAJOLA VERSO IL BALLOTTAGGIO. PASSEGGIATA NEL CENTRO DI ONEGLIA : ... : ... che hanno sacrificato per decenni il porto di ONEGLIA, e lo abbiamo restituito alla città" ha detto SCAJOLA "ONEGLIA è rinata turisticamente, creando una importante economia, grazie ai tanti ...

Scajola al ballottaggio a Imperia : "Ho ascoltato la gente" : "Io ho fatto una campagna elettorale in mezzo alla gente e coglievo una grandissima dimostrazione di fiducia nei miei confronti sia per la mia esperienza, sia per la proposta politica fuori dagli schemi consunti del logoramento dei partiti". Claudio Scajola commenta così con l'Adnkronos l'esito delle elezioni comunali ad Imperia che hanno visto l'ex ministro andare al ...

Sestri Levante e Imperia - risultati Elezioni Comunali 2018/ Liguria e Piemonte : Scajola e il Pd contro Toti : Liguria e Piemonte, risultati Imperia e Ivrea: Elezioni Comunali amministrative 2018. Il ritorno di Scajola e il flop del M5s nella città di Casaleggio. I nomi dei sindaci eletti.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 16:47:00 GMT)

Ivrea e Imperia risultati Elezioni Comunali 2018/ Flop M5s Piemonte - ballottaggi Liguria : Scajola attacca Toti : Liguria e Piemonte, risultati Imperia e Ivrea: Elezioni Comunali amministrative 2018. Il ritorno di Scajola e il Flop del M5s nella città di Casaleggio. I nomi dei sindaci eletti.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Amministrative - il ritorno di Scajola : a Imperia è il più votato. Al ballottaggio sfiderà l’uomo di Toti : “Modello patacca” : Claudio Scajola è tornato. E al ballottaggio proverà a diventare per la terza volta sindaco della sua Imperia. L’ex ministro, infatti, è risultato l’aspirante primo cittadino più votato (con il 35,28 per cento), staccando nettamente il candidato ufficiale del centrodestra, l’architetto Luca Lanteri che si è fermato al 28,67. Sarà ballottaggio tutto a destra, quindi, fra il redivivo Scajola e l’uomo sostenuto dal ...

Imperia - l'ex ministro Scajola avanti al primo turno : Claudio Scajola riparte dalla sua città, Imperia. L"ex ministro di Forza Italia si è candidato a capo di una coalizione civica e, quando mancano solo 7 sezioni da scrutinare, risulta primo con il 35,3%.Al secondo turno se la dovrà vedere contro il candidato ufficiale del centrodestra, Luca Lanteri che ha ottenuto il 28,8% dei voti, superando di quasi 5 punti l"esponente Guido Abbo, fermatosi al 23,7%. Ha ottenuto un pessimo risultato il ...

Risultati Imperia Elezioni 2018 - la rivincita di Scajola : ora sfida Forza Italia : un grande successo». Così Claudio Scajola ha commentato il netto vantaggio ottenuto al primo turno delle Elezioni comunali nella sua Imperia, di cui è già stato sindaco per due mandati. I cittadini ...

Imperia - Scajola sfida il «modello Toti» : «Non esistono diktat da fuori» : L’ex ministro, sostenuto dalle sue quattro liste, è stato il più votato: si attesterebbe tra il 35 e il 36per cento, davanti a Luca Lanteri con cui andrà al ballottaggio. Terzo Guido Abbo

Imperia non tradisce Claudio Scajola - è il più votato e va al ballottaggio : Il ritorno di Claudio Scajola. L'ex ministro, nella sua Imperia, di cui è già stato sindaco per due mandati, è risultato il più votato, staccando nettamente l'altro candidato del centrodestra, l'architetto Luca Lanteri, sostenuto dal 'Modello Toti', quello schieramento ampio che tiene insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Area popolare che governa in Regione, a Genova, La Spezia e Savona.A Imperia, con lo ...

Elezioni comunali Imperia - Scajola sfida Forza Italia : «Non possono esistere modelli e diktat da fuori» : un grande successo». Così Claudio Scajola ha commentato il netto vantaggio ottenuto al primo turno delle Elezioni comunali a Imperia. I cittadini hanno espresso la loro preferenza aggiudicando al ...

Imperia - lunga passeggiata tra tutti i commercianti di Borgo San Moro - giovedì sera - per Claudio Scajola foto : ... particolarmente ampi in questa parte della città, per ridare vita anche all'economia di questa zona di Imperia, oggi in difficoltà. Scajola si è soffermato anche sulla manutenzione dei giardinetti: "...