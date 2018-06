Imperdibile offerta per Horizon Zero Dawn Complete Edition | il titolo è disponibile con

Imperdibile offerta per Mass Effect Andromeda : il titolo di BioWare è disponibile con uno sconto del 67% : Se ancora non avete messo le mani su Mass Effect Andromeda o se non conoscete la famosa saga di BioWare, abbiamo grandi notizie per voi!Infatti, su Amazon, sono spuntate delle interessantissime offerte dedicate proprio all'ultimo episodio uscito. Mass Effect Andromeda, in versione PlayStation 4 o Xbox One, può essere vostro per 9,99 Euro, con uno sconto del 67% sul prezzo di partenza:Che ne pensate? Read more…

Alla ricerca di una MicroSD per Switch? Una MicroSD da 200 GB in una Imperdibile offerta a tempo limitato : Complice la sua memoria interna non certo mastodontica, tutti coloro che vogliono godere a pieno Nintendo Switch si trovano quasi sicuramente a dover acquistare una MicroSD per ampliare la capacità della ibrida di casa Nintendo. I costi non sono di certo altissimi come in passato ma sfruttare una offerta e degli sconti importanti non può che fare piacere. Per questo motivo vi segnaliamo una MicroSD SanDisk da 200 GB in offerta a tempo limitato ...

God of War : Imperdibile offerta Amazon per PS4 : Se avete voglia di avventure in compagnia di Kratos e non avete ancora giocato la sua ultima iterazione videoludica, dovete sapere che God of War è in offerta presso Amazon, con uno sconto del 39%.Come possiamo infatti vedere, l'esclusiva PlayStation 4 è proposta al prezzo di 45,94 euro al posto di 74,99, con un risparmio di 29,05 euro.God of War segna il ritorno di Kratos sulla nuova generazione console, offrendo un livello tecnico ...

God of War : Imperdibile offerta Amazon per PS4 : Se avete voglia di avventure in compagnia di Kratos e non avete ancora giocato la sua ultima iterazione videoludica, dovete sapere che God of War è in offerta presso Amazon, con uno sconto del 39%.Come possiamo infatti vedere, l'esclusiva PlayStation 4 è proposta al prezzo di 45,94 euro al posto di 74,99, con un risparmio di 29,05 euro.God of War segna il ritorno di Kratos sulla nuova generazione console, offrendo un livello tecnico ...

Offerta Imperdibile per la Collector's Edition di Wolfenstein 2 : The New Colossus : Se per caso Wolfenstein 2: The New Colossus manca nella vostra collezione, questa Offerta di Amazon potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per mettere le mani su un titolo lodato da pubblico e critica.E' infatti possibile acquistare la Collector Edition di Wolfenstein 2: The New Colossus ad un prezzo piuttosto interessante, Amazon offre infatti quest'edizione del gioco con uno sconto del 49%, lo andremo dunque a pagare 50.98 al posto di ...