Imola | crolla il fortino Pd Vince il candidato dei 5S

ilgiornale

: Crolla la roccaforte del centro sinistra, Imola va al movimento 5 stelle - leggilanotizia : Crolla la roccaforte del centro sinistra, Imola va al movimento 5 stelle -

(Di lunedì 25 giugno 2018) I Cinque Stelle espugnano. Una delle tante roccaforti rosse cadute in questa domenica di ballottaggi che per il Pd sa di ennesima debacle.La candidata grillina, Manuela Sangiorgi, si è appena conquistata la sedia di sindaco della città emiliana. Con il 55,4% dei voti ha battuto al ballottaggio lo sfidante della sinistra, Carmela "Carmen" Cappello, che si è fermata al 44,6%. Inutili gli appelli dei big del partito, da Gentiloni a Martina, che nei giorni prima dell'apertura delle urne si erano spesi in prima persona per non perdere questa città simbolo. Ha avuto esito migliore, invece, la visita di Luigi Di Maio, arrivato aper chiudere la campagna elettorale. A spaventare il Pd nelle prime ore del pomeriggio era già stata una affluenza che, sebbene in calo, si attestava tra le più alte dell'intero Paese. La sinistra sapeva che maggior affluenza alle urne sarebbe significato ...